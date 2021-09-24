Бейонсе показала наряды для отдыха на яхте стоимостью в полмиллиарда долларов

Певица проводит отпуск и уже отпраздновала день рождения на новой яхте Джеффа Безоса

Бейонсе, которой 4 сентября исполнилось 40 лет, отпраздновала день рождения на супер-яхте Джеффа Безоса. И, судя по всему, отпуск затянулся. Певица уже почти месяц отдыхает с мужем на судне основателя Amazon. Об этом пишет Daily Mail.

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И каждый день демонстрирует наряды, которые отлично смотрятся на борту яхты стоимостью в полмиллиарда долларов.

[ + – ] Бейонсе на яхте Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce [ + – ] Бейонсе на яхте Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce

Бейонсе поблагодарила своих поклонников за поддержку, написав несколько постов и сопроводив их собственными фотографиями. А также сообщила, что "чем старше она становится, тем больше радости получает от жизни".

[ + – ] Бейонсе и Jay-Z на яхте Джеффа Безоса [ + – ] Бейонсе и Jay-Z на яхте Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce

Судя по снимкам, Бейонсе отлично проводит время со своими детьми и супругом Джей Зи. Они фотографируются на фоне морских пейзажей и часто сходят на берег во время своего круиза по Средиземному морю.

[ + – ] Бейонсе на яхте Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce [ + – ] Бейонсе и Jay-Z на яхте Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce

А также на снимках можно рассмотреть обстановку яхты, которая обошлась Джеффу Безосу в 500 миллионов долларов. Впрочем, для богача, чье состояние оценивают в 200 миллиардов долларов, эта сумма была не столь уж велика.

Известна яхта под номером проекта — Y721. Построили ее в Нидерландах на верфях компании Oceanco. По слухам, яхта Безоса похожа на "Черную жемчужину" российского олигарха Олега Бурлакова, который скончался в Монако, не дождавшись окончания постройки.

Трехпалубная яхта Джеффа Безоса длиной в 127 метров, оснащена тремя мачтами и к ней полагается вспомогательная яхта, которая принимает вертолеты.

Безос заказал свою суперяхту еще несколько лет назад, до пандемии коронавируса. Постройка кораблей такого класса по индивидуальным проектам обычно занимает около пяти лет.

[ + – ] Бейонсе празднует день рождения на яхте Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce [ + – ] Бейонсе на яхте Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce

Яхта Безоса, по слухам, сошла со стапелей только в июне этого года, так что Бейонсе с супругом оказались в числе первых приглашенных гостей.