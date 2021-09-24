Бейонсе показала наряды для отдыха на яхте стоимостью в полмиллиарда долларов
Певица проводит отпуск и уже отпраздновала день рождения на новой яхте Джеффа Безоса
Бейонсе, которой 4 сентября исполнилось 40 лет, отпраздновала день рождения на супер-яхте Джеффа Безоса. И, судя по всему, отпуск затянулся. Певица уже почти месяц отдыхает с мужем на судне основателя Amazon. Об этом пишет Daily Mail.
И каждый день демонстрирует наряды, которые отлично смотрятся на борту яхты стоимостью в полмиллиарда долларов.
Бейонсе поблагодарила своих поклонников за поддержку, написав несколько постов и сопроводив их собственными фотографиями. А также сообщила, что "чем старше она становится, тем больше радости получает от жизни".
Судя по снимкам, Бейонсе отлично проводит время со своими детьми и супругом Джей Зи. Они фотографируются на фоне морских пейзажей и часто сходят на берег во время своего круиза по Средиземному морю.
А также на снимках можно рассмотреть обстановку яхты, которая обошлась Джеффу Безосу в 500 миллионов долларов. Впрочем, для богача, чье состояние оценивают в 200 миллиардов долларов, эта сумма была не столь уж велика.
Известна яхта под номером проекта — Y721. Построили ее в Нидерландах на верфях компании Oceanco. По слухам, яхта Безоса похожа на "Черную жемчужину" российского олигарха Олега Бурлакова, который скончался в Монако, не дождавшись окончания постройки.
Трехпалубная яхта Джеффа Безоса длиной в 127 метров, оснащена тремя мачтами и к ней полагается вспомогательная яхта, которая принимает вертолеты.
Безос заказал свою суперяхту еще несколько лет назад, до пандемии коронавируса. Постройка кораблей такого класса по индивидуальным проектам обычно занимает около пяти лет.
Яхта Безоса, по слухам, сошла со стапелей только в июне этого года, так что Бейонсе с супругом оказались в числе первых приглашенных гостей.