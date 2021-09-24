Бейонсе показала наряди для відпочинку на яхті вартістю в пів мільярда доларів

Співачка проводить відпустку і вже відсвяткувала день народження на новій яхті Джеффа Безоса

Бейонсе, якій 4 вересня виповнилося 40 років, відсвяткувала день народження на супер'яхті Джеффа Безоса. І, судячи з усього, відпустка затягнулася. Співачка вже майже місяць відпочиває з чоловіком на судні засновника Amazon. Про це пише Daily Mail.

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І кожен день демонструє наряди, які мають відмінний вигляд на борту яхти вартістю в пів мільярда доларів.

[ + – ] Бейонсе на яхті Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce [ + – ] Бейонсе на яхті Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce

Бейонсе подякувала своїм шанувальникам за підтримку, написавши кілька постів і супроводивши їх власними фотографіями. А також повідомила, що "чим старшою вона стає, тим більше радості отримує від життя".

[ + – ] Бейонсе і Jay-Z на яхті Джеффа Безоса [ + – ] Бейонсе і Jay-Z на яхті Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce

Судячи зі знімків, Бейонсе відмінно проводить час зі своїми дітьми та чоловіком Джеєм Зі. Вони фотографуються на фоні морських пейзажів і часто сходять на берег під час свого круїзу Середземним морем.

[ + – ] Бейонсе на яхті Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce [ + – ] Бейонсе і Jay-Z на яхті Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce

А також на знімках можна розглянути обстановку яхти, яка обійшлася Джеффу Безосу в 500 мільйонів доларів. Втім, для багатія, чиї статки оцінюють у 200 мільярдів доларів, ця сума була не настільки вже й велика.

Відома яхта під номером проекту — Y721. Побудували її в Нідерландах на верфях компанії Oceanco. З чуток, яхта Безоса схожа на "Чорну перлину" російського олігарха Олега Бурлакова, який помер у Монако, не дочекавшись закінчення будівництва.

Трипалубна яхта Джеффа Безоса довжиною 127 метрів оснащена трьома щоглами, і до неї додається допоміжна яхта, яка приймає вертольоти.

Безос замовив свою супер'яхту ще кілька років тому, до пандемії коронавірусу. Побудова кораблів такого класу за індивідуальними проектами зазвичай займає близько п'яти років.

[ + – ] Бейонсе святкує день народження на яхті Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce [ + – ] Бейонсе на яхті Джеффа Безоса Фото: Instagram beyonce

Яхта Безоса, за чутками, зійшла зі стапелів тільки в червні цього року, так що Бейонсе з чоловіком виявилися в числі перших запрошених гостей.