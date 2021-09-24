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Бейонсе показала наряди для відпочинку на яхті вартістю в пів мільярда доларів

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Jay-Z, Jay Z, бейонсе, джей зі, яхта, супер'яхта, Джефф Безос, яхта Безоса
Фото: Instagram beyonce | Бейонсе на яхті Джеффа Безоса

Співачка проводить відпустку і вже відсвяткувала день народження на новій яхті Джеффа Безоса

Бейонсе, якій 4 вересня виповнилося 40 років, відсвяткувала день народження на супер'яхті Джеффа Безоса. І, судячи з усього, відпустка затягнулася. Співачка вже майже місяць відпочиває з чоловіком на судні засновника Amazon. Про це пише Daily Mail.

І кожен день демонструє наряди, які мають відмінний вигляд на борту яхти вартістю в пів мільярда доларів.

Jay-Z, Jay Z, бейонсе, джей зі, яхта, супер'яхта, Джефф Безос, яхта Безоса
Бейонсе на яхті Джеффа Безоса
Фото: Instagram beyonce
Jay-Z, Jay Z, бейонсе, джей зі, яхта, супер'яхта, Джефф Безос, яхта Безоса
Бейонсе на яхті Джеффа Безоса
Фото: Instagram beyonce

Бейонсе подякувала своїм шанувальникам за підтримку, написавши кілька постів і супроводивши їх власними фотографіями. А також повідомила, що "чим старшою вона стає, тим більше радості отримує від життя".

Jay-Z, Jay Z, бейонсе, джей зі, яхта, супер'яхта, Джефф Безос, яхта Безоса
Бейонсе і Jay-Z на яхті Джеффа Безоса
Jay-Z, Jay Z, бейонсе, джей зі, яхта, супер'яхта, Джефф Безос, яхта Безоса
Бейонсе і Jay-Z на яхті Джеффа Безоса
Фото: Instagram beyonce

Судячи зі знімків, Бейонсе відмінно проводить час зі своїми дітьми та чоловіком Джеєм Зі. Вони фотографуються на фоні морських пейзажів і часто сходять на берег під час свого круїзу Середземним морем.

Jay-Z, Jay Z, бейонсе, джей зі, яхта, супер'яхта, Джефф Безос, яхта Безоса
Бейонсе на яхті Джеффа Безоса
Фото: Instagram beyonce
Jay-Z, Jay Z, бейонсе, джей зі, яхта, супер'яхта, Джефф Безос, яхта Безоса
Бейонсе і Jay-Z на яхті Джеффа Безоса
Фото: Instagram beyonce

А також на знімках можна розглянути обстановку яхти, яка обійшлася Джеффу Безосу в 500 мільйонів доларів. Втім, для багатія, чиї статки оцінюють у 200 мільярдів доларів, ця сума була не настільки вже й велика.

Відома яхта під номером проекту — Y721. Побудували її в Нідерландах на верфях компанії Oceanco. З чуток, яхта Безоса схожа на "Чорну перлину" російського олігарха Олега Бурлакова, який помер у Монако, не дочекавшись закінчення будівництва.

Трипалубна яхта Джеффа Безоса довжиною 127 метрів оснащена трьома щоглами, і до неї додається допоміжна яхта, яка приймає вертольоти.

Безос замовив свою супер'яхту ще кілька років тому, до пандемії коронавірусу. Побудова кораблів такого класу за індивідуальними проектами зазвичай займає близько п'яти років.

Jay-Z, Jay Z, бейонсе, джей зі, яхта, супер'яхта, Джефф Безос, яхта Безоса
Бейонсе святкує день народження на яхті Джеффа Безоса
Фото: Instagram beyonce
Jay-Z, Jay Z, бейонсе, джей зі, яхта, супер'яхта, Джефф Безос, яхта Безоса
Бейонсе на яхті Джеффа Безоса
Фото: Instagram beyonce

Яхта Безоса, за чутками, зійшла зі стапелів тільки в червні цього року, так що Бейонсе з чоловіком виявилися в числі перших запрошених гостей.