"Пользователь не найден": почему Бен Аффлек и Джей Ло игнорируют друг друга в Instagram

Ни актер, ни певица не подписаны друг на друга в соцсети, однако вскоре ситуация может измениться.

За возрожденным через 17 лет после расставания романом 49-летнего оскароносного актера Бена Аффлека и 52-летней певицы Дженнифер Лопес следит весь мир. Однако, как выяснилось, пара, несмотря на горячие чувства, в том числе и на публике, совершенно не мониторит друг друга в соцсетях, что сразу же вызвало у поклонников знаменитостей сомнения в искренности их любви, пишет TMZ.

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Несмотря на то, что в день рождения Лопес окончательно подтвердила роман с Аффлеком, опубликовав фото поцелуя на супер-яхте в Сен-Тропе, она не стала отмечать актера ни на фото, ни в публикации. Спустя несколько месяцев журналисты решили проверить, как обстоят дела сейчас на предмет подписки, и оказалось, что поиск по обоим именам на соответствующих страницах звезд показывает, что "пользователь не найден".

Фото: Скриншот

Аффлек подписан на 94 аккаунта, среди которых его любимая бейсбольная команда Boston Red Sox, журнал GQ, а также продюсерская компания Pearl Street Films, владельцем которой он является вместе с Мэттом Дэймоном. В свою очередь в списке Лопес 1320 подписок, включая 21 фан-страницу.

Единственный раз, когда Лопес проявила какую-то активность в Instagram по отношению к Аффлеку, был ее лайк под снимком актера в фан-аккаунте Бена.

В одной из своих последних публикаций Дженнифер похвально высказалась о фильме "Последняя дуэль", в которой снимался ее возлюбленный, однако его имя она не упомянула.

[ + – ] Дженнифер похвалила фильм с Беном Аффлеком, но его самого не упоминала

Такую "холодность" в соцсетях между парой объясняют тем, что когда они впервые начали встречаться в начале 2000-ых, Instagram еще не было, поэтому спустя столько лет после расставания и сойдясь снова, Бен и Джей Ло отдают предпочтение живому общению, а не лайкам в соцсетях.

[ + – ] Бен и Дженнифер предпочитают живое общение вне соцсетей Фото: Соцсети

Правда, отмечают обозреватели, не исключено, что они таки подпишутся друг на друга, учитывая, что скоро им предстоит разлука. У обоих – очень плотные рабочие графики на осень. Бен отправится в Техас на съемки фильма "Гипнотик" уже на этой неделе, а Дженнифер в октябре улетит в Канаду, где будет работать над своей новой картиной, название которой пока не разглашается.

Учитывая предстоящее расставание и месяцы работы вдалеке друг от друга, влюбленные, по словам инсайдеров, планируют вместе провести отпуск, уделив при этом достаточно времени детям.

"У них обоих будет перерыв. Для Дженнифер Рождество — это дети. Она делает его особенным для них. Бен тоже хочет быть со своими детьми", – подчеркнул источник.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес впервые вышли в свет как пара, появившись вместе на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.