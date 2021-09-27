"Користувач не знайдений": чому Бен Аффлек і Джей Ло ігнорують одне одного в Instagram

Ні актор, ні співачка не підписані одне на одного в соцмережі, однак незабаром ситуація може змінитися.

За відродженим через 17 років після розставання романом 49-річного оскароносного актора Бена Аффлека і 52-річної співачки Дженніфер Лопес стежить весь світ. Однак, як з'ясувалося, пара, незважаючи на гарячі почуття, зокрема й на публіці, абсолютно не моніторить одне одного в соцмережах, що відразу ж викликало у шанувальників знаменитостей сумніви в щирості їхньої любові, пише TMZ.

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Незважаючи на те, що в день народження Лопес остаточно підтвердила роман з Аффлеком, опублікувавши фото поцілунку на супер-яхті в Сен-Тропе, вона не позначила актора ні на фото, ні в публікації. Через кілька місяців журналісти вирішили перевірити, як ідуть справи зараз на предмет підписки, і з'ясувалося, що пошук за обома іменами на відповідних сторінках зірок показує, що "користувач не знайдений".

Фото: Скриншот

Аффлек підписаний на 94 акаунти, серед яких його улюблена бейсбольна команда Boston Red Sox, журнал GQ, а також продюсерська компанія Pearl Street Films, власником якої він є разом із Меттом Деймоном. Зі свого боку в списку Лопес 1 320 підписок, враховуючи 21 фан-сторінку.

Єдиний раз, коли Лопес проявила якусь активність в Instagram щодо Аффлека, був її лайк під знімком актора у фан-акаунті Бена.

В одній зі своїх останніх публікацій Дженніфер похвально висловилася про фільм "Остання дуель", в якій знімався її коханий, проте його ім'я вона не згадала.

[ + – ] Дженніфер похвалила фільм із Беном Аффлеком, але його самого не згадувала

Таку "холодність" у соцмережах між парою пояснюють тим, що коли вони вперше почали зустрічатися на початку 2000-х, Instagram ще не було, тому через стільки років після розставання і зійшовшись знову, Бен і Джей Ло віддають перевагу живому спілкуванню, а не лайкам у соцмережах.

[ + – ] Бен і Дженніфер надають перевагу живому спілкуванню поза соцмереж Фото: Соцсети

Щоправда, зазначають оглядачі, не заперечують, що вони таки підпишуться одне на одного, враховуючи, що скоро їх чекає розлука. В обох — дуже щільні робочі графіки на осінь. Бен вирушить в Техас на зйомки фільму "Гіпнотик" вже цього тижня, а Дженніфер у жовтні полетить у Канаду, де буде працювати над своєю новою картиною, назва якої поки не розголошується.

З огляду на майбутнє розставання і місяці роботи далеко одне від одного, закохані, за словами інсайдерів, планують разом провести відпустку, приділивши при цьому достатньо часу дітям.

"У них обох буде перерва. Для Дженніфер Різдво — це діти. Вона робить його особливим для них. Бен теж хоче бути зі своїми дітьми", — підкреслило джерело.

Нагадаємо, Бен Аффлек і Дженніфер Лопес вперше вийшли у світ як пара, з'явившись разом на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю.