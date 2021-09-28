Звезда оскароносного фильма "Земля кочевников" умерла от рака

Актриса Мелисса Янделл Смит была близкой подругой Фрэнсис МакДорманд, получившей заветную статуэтку за эту роль

64-летняя актриса Мелисса Янделл Смит, звезда фильма "Земля кочевников", который стал триумфом режиссера Хлои Чжао в 2020 году, умерла после многолетней борьбы с раком. Об этом пишет Daily Mail.

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Мелисса была близкой подругой актрисы Фрэнсис МакДорманд. Они вместе учились в Йельском университете и работали в Театре американской консерватории Сан-Франциско.

Семья Мелиссы сообщила, что она "умерла тихо, в своем доме, в окружении семьи и друзей".

В "Земле кочевников" Мелисса исполнила роль Долли, сестры главной героини Ферн, которую сыграла МакДорманд, получившая "Оскар" за эту роль.

[ + – ] Мелисса Янделл Смит в фильме "Земля кочевников" Фото: Скриншот

Напомним, всего лента собрала три награды в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая женская роль", "Лучший режиссер".

[ + – ] Трейлер фильма "Земля кочевников"

Хлоя Чжао стала второй женщиной, одержавшей такую победу и первой представительницей неевропейской расы. Первой женщиной-режиссером, получившей "Оскар", стала Кэтрин Бигелоу в 2008 году за фильм "Повелитель бури".

Мелисса стала вторым членом съемочной группы фильма, который ушел из жизни. Сразу после окончания съемок с собой покончил звукооператор Майкл Вольф Снайдер.

Напомним, ранее стало известно о том, что скончался актер Уилли Гарсон, звезда сериала "Секс в большом городе". Актер долгое время страдал от рака.