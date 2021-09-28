Зірка оскароносного фільму "Земля кочівників" померла від раку

Акторка Меліса Янделл Сміт була близькою подругою Френсіс Мак-Дорманд, яка отримала заповітну статуетку за цю роль.

64-річна акторка Мелісса Янделл Сміт, зірка фільму "Земля кочівників", який став тріумфом режисерки Хлої Чжао в 2020 році, померла після багаторічної боротьби з раком. Про це пише Daily Mail.

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Мелісса була близькою подругою акторки Френсіс Макдорманд. Вони разом навчалися в Єльському університеті та працювали в Театрі американської консерваторії Сан-Франциско.

Сім'я Мелісси повідомила, що вона "померла тихо, в своєму будинку, в оточенні сім'ї та друзів".

У "Землі кочівників" Меліса зіграла роль Доллі, сестри головної героїні Ферн, яку зіграла Макдорманд, котра отримала "Оскар" за цю роль.

[ + – ] Мелісса Янделл Сміт у фільмі "Земля кочівників" Фото: Скриншот

Нагадаємо, всього стрічка зібрала три нагороди в номінаціях "Кращий фільм", "Краща жіноча роль", "Кращий режисер".

[ + – ] Трейлер фільму "Земля кочівників"

Хлоя Чжао стала другою жінкою, яка здобула таку перемогу та першою представницею неєвропейської раси. Першою жінкою-режисером, яка отримала "Оскар", стала Кетрін Бігелоу в 2008 році за фільм "Повелитель бурі".

Мелісса стала другим членом знімальної групи фільму, який пішов із життя. Одразу після закінчення зйомок із собою покінчив звукооператор Майкл Вольф Снайдер.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що помер актор Віллі Гарсон, зірка серіалу "Секс у великому місті". Актор довгий час страждав від раку.