Победители "Евровидения-2021" Måneskin впервые выступят в Киеве (фото)

Выступление в столичном клубе StereoPlaza состоится в рамках европейского тура Loud Kids.

Итальянская группа Måneskin анонсировала первый в своей истории концерт в Киеве. Об этом сообщает официальный Instagram-аккаунт победителей "Евровидения-2021".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Выступление музыкантов запланировано на 7 марта 2022 года в киевском клубе StereoPlaza, а продажа билетов откроется в 12:00 30 сентября.

Концерт в Киеве состоится в рамках европейского тура Måneskin Loud Kids.

Большой тур по Европе начнется с выступления в Лондоне, а завершится выступлением в Риге.

[ + – ] Концерт Måneskin в Киеве 7 марта 2022 года

Помимо этого, у группы Måneskin запланировано два выступления в России — 9 марта в Москве и 11 марта в Санкт-Петербурге.

Публикация афиши Måneskin вызвала ажиотаж в социальных сетях. В публикации менеджмент итальянской группы допустил ошибку и указал название Киева неправильной транслитерации: Kiev вместо Kyiv.

В комментариях под публикацией украинские поклонники обратили внимание на ошибку и призвали группу исправить название Киева в афише.

[ + – ] Концерт Måneskin в Киеве

[ + – ] Концерт Måneskin в Киеве

Ранее Фокус сообщал, как группа Måneskin обрела популярность. Итальянским музыкантам до победы на конкурсе в Сан-Ремо и "Евровидении-2021" приходилось ходить по кастингам и записываться на прослушивания, чтобы их заметили в шоу-бизнесе.

Также Фокус рассказывал, что Måneskin появились в рекламе Gucci. Участие итальянских музыкантов в рекламной кампании одобрил лично креативный директор дома Gucci Алессандро Микеле.