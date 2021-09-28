Переможці "Євробачення-2021" Måneskin уперше виступлять у Києві (фото)

Виступ у столичному клубі StereoPlaza відбудеться в межах європейського туру Loud Kids.

Італійська група Måneskin анонсувала перший у своїй історії концерт у Києві. Про це повідомляє офіційний Instagram-акаунт переможців "Євробачення-2021".

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Виступ музикантів заплановано на 7 березня 2022 року в київському клубі StereoPlaza, а продаж квитків відкриватиметься о 12:00 30 вересня.

Концерт у Києві відбудеться в межах європейського туру Måneskin Loud Kids.

Великий тур по Європі почнеться з виступу в Лондоні, а завершиться виступом у Ризі.

[ + – ] Концерт Måneskin у Києві 7 березня 2022 року

Крім цього, у групи Måneskin заплановано два виступи в Росії — 9 березня в Москві і 11 березня в Санкт-Петербурзі.

Публікація афіші Måneskin викликала ажіотаж у соціальних мережах. У публікації менеджмент італійської групи допустив помилку і вказав назву Києва неправильною транслітерацією: Kiev замість Kyiv.

У коментарях під публікацією українські шанувальники звернули увагу на помилку і закликали групу виправити назву Києва в афіші.

[ + – ] Концерт Måneskin у Києві

[ + – ] Концерт Måneskin у Києві

Раніше Фокус повідомляв, як група Måneskin набула популярності. Італійським музикантам до перемоги на конкурсі в Сан-Ремо і "Євробаченні-2021" доводилося ходити по кастингах і записуватися на прослуховування, щоб їх помітили в шоу-бізнесі.

Також Фокус розповідав, що Måneskin з'явилися в рекламі Gucci. Участь італійських музикантів у рекламній кампанії схвалив особисто креативний директор будинку Gucci Алессандро Мікеле.