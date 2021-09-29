Не моет и забывает кормить. За что Милу Кунис называют "мамой года"

Актриса дала хейтерам новый повод обсуждать ее материнские качества.

Не успели утихнуть пересуды вокруг 38-летней голливудской актрисы украинского происхождения Милы Кунис, признавшейся, что они с мужем редко купают детей, как она снова оказалась в центре внимания. Поводом для новой волны обсуждений стало интервью знаменитости на шоу Эллен ДеДженерес, где она рассказала, что иногда забывает покормить 6-летнюю дочь Уайатт и 4-летнего сына Дмитрия.

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"Я просыпаюсь каждый день с мыслью: "Сегодня я собираюсь отправить детей в душ". А когда наступает время отхода ко сну, я вспоминаю, что забыла их покормить", – поделилась Кунис. Но потом она оправдалась за эту шутку, сказав: "Я кормлю своих детей, ребята! О Боже!".

Звезда фильма "Плохие мамочки", комментируя скандал, разгоревшийся после ее откровений о купании детей, отметила, что ее дочь и сын не страдают от грязи.

"Есть водоем, где они плескаются почти каждый день. Иногда это бассейн, иногда оросительная установка. Это просто зависит от обстоятельств. Сейчас пандемия COVID. Кто принимает душ? Мы не выходим из дома. Какая разница?", – заявила Мила.

В свою очередь зрители отметили, что, делая подобные откровенные заявления о традициях воспитания детей, Мила говорит то, о чем молчат тысячи других родителей.

"Давайте начистоту! Мила просто более честна, чем многие родители хотят быть! 🤷🏻‍♀️ В сутках так много часов!", "Девушка 💯 иногда в сутках просто не хватает часов! Я тебя понимаю!", "Люди забывают, что ДЕТИ ненавидят душ или ванну 🛁. Не со всеми, но с некоторыми вам буквально нужно сражаться, как ниндзя, чтобы затащить их в ванну", – пишут в комментариях под видео, опубликованном на странице шоу Эллен ДеДженерес в соцсети.

Напомним, Мила Кунис и Эштон Катчер признались, что купают детей только тогда, когда на тех видно грязь. После резонанса звездную чету поддержали другие голливудские знаменитости.