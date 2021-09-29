Не миє і забуває годувати. За що Мілу Куніс називають "мамою року"

Актриса дала хейтерам новий привід обговорювати її материнські якості.

Не встигли вщухнути пересуди навколо 38-річної голлівудської актриси українського походження Міли Куніс, яка зізналася, що вони з чоловіком рідко купають дітей, як вона знову опинилася в центрі уваги. Приводом для нової хвилі обговорень стало інтерв'ю знаменитості на шоу Еллен Дедженерес, де вона розповіла, що іноді забуває погодувати 6-річну дочку Ваєтт і 4-річного сина Дмитра.

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"Я прокидаюся щодня з думкою: "Сьогодні я збираюся відправити дітей у душ". А коли настає час відходу до сну, я згадую, що забула їх погодувати", — поділилася Куніс. Але потім вона виправдалася за цей жарт, сказавши: "Я годую своїх дітей, народе! О Боже!".

Зірка фільму "Погані матусі", коментуючи скандал, що розгорівся після її одкровень про купання дітей, зазначила, що її дочка і син не страждають від бруду.

"Є водойми, де вони плескаються майже щодень. Іноді це басейн, іноді зрошувальна установка. Це просто залежить від обставин. Зараз пандемія COVID. Хто приймає душ? Ми не виходимо з дому. Яка різниця?", — заявила Міла.

У свою чергу глядачі зазначили, що, роблячи подібні відверті заяви про традиції виховання дітей, Міла говорить те, про що мовчать тисячі інших батьків.

"Давайте на чистоту! Міла просто більш чесна, ніж багато батьків хочуть бути! 🤷🏻♀️ У добі так багато годин!", "Дівчатам 💯 іноді в добі просто не вистачає годин! Я тебе розумію!", "Люди забувають, що ДІТИ ненавидять душ або ванну 🛁. Не з усіма, але з деякими вам буквально потрібно боротися, як ніндзя, щоб затягнути їх у ванну", — пишуть у коментарях під відео, опублікованому на сторінці шоу Еллен Дедженерес у соцмережі.

Нагадаємо, Міла Куніс і Ештон Кутчер зізналися, що купають дітей тільки тоді, коли на тих видно бруд. Після резонансу зіркове подружжя підтримали інші голлівудські знаменитості.