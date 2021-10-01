23-летняя дочь Стива Джобса дебютировала на подиуме в Париже
Девушка представила одежду и аксессуары бренда Coperni на парижской Неделе моды.
Младшая дочь основателя Apple Стива Джобса Ив оказалась в центре внимания прессы после своего дебюта на Неделе моды в Париже, пишет Vogue.
Девушка приняла участие в показе бренда Coperni. Дизайнеры Арно Вайян и Себастьян Мейер добавили ее в список восходящих звезд модельного бизнеса, на которых, по их мнению, следует обратить внимание другим домам моды.
На подиум Ив вышла в облегающей футболке кислотно-зеленого цвета, темной мини-юбке с узорами из стразов и футуристических очках с оранжевыми стеклами в массивной белой оправе. В руках она держала белую сумку сумку, получившую название Origami. На ее создание дизайнеров вдохновила изогнутая форма значка приложения для фотографий на iPhone.
Появление мисс Джобс на подиуме вызвало оживленный интерес публики, и многие из присутствующих достали смартфоны, чтобы запечатлеть ее выход. Сама Иви поделилась несколькими фотографиями с показа на своей странице в Instagram.
"Не могу передать словами, насколько необычна эта коллекция. Для меня было честью быть частью концепции @coperni. Поздравляю моих любимых @arnaud_vaillant, @sebastienmeyer и всю команду !! 💚", – написала девушка.
В прошлом году Ив уже поучаствовала в рекламной кампании косметического гиганта Glossier, составив компанию таким звездам как Мика Арганьярас, Адут Акеч и Джиджи Хадид.
Ив Джобс – младшая из четырех детей Стива Джобса. Целеустремленный и жесткий человек, она описывает себя как независимую женщину. После окончания средней школы перед поступлением в Стэнфордский университет она взяла перерыв, чтобы профессионально заняться верховой ездой, и уже сделала себе имя в этой сфере. Девушка даже поучаствовала в нескольких серьезных соревнованиях по всему миру.
Она – большая поклонница баскетбольной команды Golden State Warriors. Помимо верховой езды, ее другие увлечения включают треккинг, сноркелинг и путешествия.
Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года после продолжительной борьбы с раком.
Ив Джобс – не единственная из детей известных людей, кто в последнее время появился на подиуме. В ферале на нью-йоркской Неделе моды впервые заявила о себе падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф. Она продемонстрировала вещи из коллекции Proenza Schouler.