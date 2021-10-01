23-летняя дочь Стива Джобса дебютировала на подиуме в Париже

Девушка представила одежду и аксессуары бренда Coperni на парижской Неделе моды.

Младшая дочь основателя Apple Стива Джобса Ив оказалась в центре внимания прессы после своего дебюта на Неделе моды в Париже, пишет Vogue.

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Девушка приняла участие в показе бренда Coperni. Дизайнеры Арно Вайян и Себастьян Мейер добавили ее в список восходящих звезд модельного бизнеса, на которых, по их мнению, следует обратить внимание другим домам моды.

На подиум Ив вышла в облегающей футболке кислотно-зеленого цвета, темной мини-юбке с узорами из стразов и футуристических очках с оранжевыми стеклами в массивной белой оправе. В руках она держала ​​белую сумку сумку, получившую название Origami. На ее создание дизайнеров вдохновила изогнутая форма значка приложения для фотографий на iPhone.

[ + – ] Ив Джобс и ее футуристические очки Фото: Eve Jobs/Instagram

Появление мисс Джобс на подиуме вызвало оживленный интерес публики, и многие из присутствующих достали смартфоны, чтобы запечатлеть ее выход. Сама Иви поделилась несколькими фотографиями с показа на своей странице в Instagram.

"Не могу передать словами, насколько необычна эта коллекция. Для меня было честью быть частью концепции @coperni. Поздравляю моих любимых @arnaud_vaillant, @sebastienmeyer и всю команду !! 💚", – написала девушка.

[ + – ] Ив Джобс рассказала о своем дебюте в Париже

В прошлом году Ив уже поучаствовала в рекламной кампании косметического гиганта Glossier, составив компанию таким звездам как Мика Арганьярас, Адут Акеч и Джиджи Хадид.

Ив Джобс – младшая из четырех детей Стива Джобса. Целеустремленный и жесткий человек, она описывает себя как независимую женщину. После окончания средней школы перед поступлением в Стэнфордский университет она взяла перерыв, чтобы профессионально заняться верховой ездой, и уже сделала себе имя в этой сфере. Девушка даже поучаствовала в нескольких серьезных соревнованиях по всему миру.

[ + – ] Главная любовь Ив Джобс – верховая езда

Она – большая поклонница баскетбольной команды Golden State Warriors. Помимо верховой езды, ее другие увлечения включают треккинг, сноркелинг и путешествия.

Стив Джобс скончался 5 октября 2011 года после продолжительной борьбы с раком.

Ив Джобс – не единственная из детей известных людей, кто в последнее время появился на подиуме. В ферале на нью-йоркской Неделе моды впервые заявила о себе падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф. Она продемонстрировала вещи из коллекции Proenza Schouler.