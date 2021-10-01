23-річна дочка Стіва Джобса дебютувала на подіумі в Парижі
Дівчина представила одяг та аксесуари бренду Coperni на паризькому Тижні моди.
Молодша дочка засновника Apple Стіва Джобса Ів опинилася в центрі уваги преси після свого дебюту на Тижні моди в Парижі, пише Vogue.
Дівчина взяла участь у показі бренду Coperni. Дизайнери Арно Ваян і Себастьян Меєр додали її в список висхідних зірок модельного бізнесу, на яких, на їхню думку, варто звернути увагу іншим будинкам моди.
На подіум Ів вийшла в приталеному платті кислотно-зеленого кольору, темній міні-спідниці з візерунками зі стразів і футуристичних окулярах з помаранчевими скельцями в масивній білій оправі. У руках вона тримала білу сумку, яка дістала назву Origami. На її створення дизайнерів надихнула вигнута форма значка додатку для фотографій на iPhone.
Поява міс Джобс на подіумі викликала жвавий інтерес публіки, і багато хто з присутніх дістав смартфон, щоб зловити її вихід. Сама Ів поділилася кількома фотографіями з показу на своїй сторінці в Instagram.
"Не можу передати словами, наскільки незвична ця колекція. Для мене було честю стати частиною концепції @coperni. Вітаю моїх улюблених @arnaud_vaillant, @sebastienmeyer і всю команду !! 💚", — написала дівчина.
У минулому році Ів уже взяла участь у рекламній кампанії косметичного гіганта Glossier, склавши компанію таким зіркам як Міка Арганьярас, Адут Акеч і Джіджі Хадід.
Ів Джобс — молодша з чотирьох дітей Стіва Джобса. Цілеспрямована і жорстка людина, вона описує себе як незалежну жінку. Після закінчення середньої школи перед вступом до Стенфордського університету вона взяла перерву, щоб професійно зайнятися верховою їздою, і вже зробила собі ім'я в цій сфері. Дівчина навіть взяла участь у декількох серйозних змаганнях по всьому світу.
Вона — велика шанувальниця баскетбольної команди Golden State Warriors. Крім верхової їзди, її інші захоплення включають трекінг, снорклінг і подорожі.
Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року після тривалої боротьби з раком.
Ів Джобс — не єдина з дітей відомих людей, хто останнім часом з'явився на подіумі. У лютому на нью-йоркському Тижні моди вперше заявила про себе пасербиця віцепрезидентки США Камали Гарріс Елла Емхофф. Вона продемонструвала речі з колекції Proenza Schouler.