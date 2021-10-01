23-річна дочка Стіва Джобса дебютувала на подіумі в Парижі

Дівчина представила одяг та аксесуари бренду Coperni на паризькому Тижні моди.

Молодша дочка засновника Apple Стіва Джобса Ів опинилася в центрі уваги преси після свого дебюту на Тижні моди в Парижі, пише Vogue.

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Дівчина взяла участь у показі бренду Coperni. Дизайнери Арно Ваян і Себастьян Меєр додали її в список висхідних зірок модельного бізнесу, на яких, на їхню думку, варто звернути увагу іншим будинкам моди.

На подіум Ів вийшла в приталеному платті кислотно-зеленого кольору, темній міні-спідниці з візерунками зі стразів і футуристичних окулярах з помаранчевими скельцями в масивній білій оправі. У руках вона тримала білу сумку, яка дістала назву Origami. На її створення дизайнерів надихнула вигнута форма значка додатку для фотографій на iPhone.

[ + – ] Ів Джобс та її футуристичні окуляри Фото: Eve Jobs/Instagram

Поява міс Джобс на подіумі викликала жвавий інтерес публіки, і багато хто з присутніх дістав смартфон, щоб зловити її вихід. Сама Ів поділилася кількома фотографіями з показу на своїй сторінці в Instagram.

"Не можу передати словами, наскільки незвична ця колекція. Для мене було честю стати частиною концепції @coperni. Вітаю моїх улюблених @arnaud_vaillant, @sebastienmeyer і всю команду !! 💚", — написала дівчина.

[ + – ] Ів Джобс розповіла про свій дебют у Парижі

У минулому році Ів уже взяла участь у рекламній кампанії косметичного гіганта Glossier, склавши компанію таким зіркам як Міка Арганьярас, Адут Акеч і Джіджі Хадід.

Ів Джобс — молодша з чотирьох дітей Стіва Джобса. Цілеспрямована і жорстка людина, вона описує себе як незалежну жінку. Після закінчення середньої школи перед вступом до Стенфордського університету вона взяла перерву, щоб професійно зайнятися верховою їздою, і вже зробила собі ім'я в цій сфері. Дівчина навіть взяла участь у декількох серйозних змаганнях по всьому світу.

[ + – ] Головна любов Ів Джобс — верхова їзда

Вона — велика шанувальниця баскетбольної команди Golden State Warriors. Крім верхової їзди, її інші захоплення включають трекінг, снорклінг і подорожі.

Стів Джобс помер 5 жовтня 2011 року після тривалої боротьби з раком.

Ів Джобс — не єдина з дітей відомих людей, хто останнім часом з'явився на подіумі. У лютому на нью-йоркському Тижні моди вперше заявила про себе пасербиця віцепрезидентки США Камали Гарріс Елла Емхофф. Вона продемонструвала речі з колекції Proenza Schouler.