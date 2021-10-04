Арнольд Шварценеггер с больной ногой привел своих фанатов в ярость

Актер сообщил о проблемах со здоровьем за день до мероприятия, на котором встречи с ним ждали сотни фанатов.

74-летний голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер не смог присутствовать на спортивном фестивале Арнольда в Национальном выставочном центре Бирмингема (Великобритания), чем очень сильно рассердил многочисленных поклонников, надеявшихся встретиться с мировой звездой культуризма, пишет Daily Mail.

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Актер пообещал, что будет лично присутствовать на мероприятии, однако за день до начала фестиваля опубликовал в соцсети видео, где предстал перед пользователями в гипсе на ноге и сказал, что врач запретил ему путешествия на дальние расстояния в связи с травмой ноги.

"Я очень расстроен, что не могу приехать из-за состояния ноги. Я повредил ногу, ступню, икру. Врач сказал мне не путешествовать. Так что я сожалею об этом. Я буду время от времени появляться в выходные. Вы увидите меня на экране. Так что я с нетерпением жду приезда в следующем году, в 2022 году. Я буду там", – объяснил актер. На видео он был вместе со своим домашним осликом Лулу.

[ + – ] О том, что не будет присутствовать на мероприятии, Шварценеггер сообщил, когда все билеты были распроданы

Люди, купившие билеты по 84 фунта стерлингов ($114), пришли в ярость после того, как увидели Арнольда по видеосвязи, а не вживую.

"Вы сознательно ждали до последней минуты, чтобы объявить об этом, ПОЗОР ВАМ! Верните деньги!", "Что? Заплатили 84 фунта, чтобы увидеть тебя на экране!?", "Разочарован – не то слово. Неужели об этом можно было объявить более чем за 48 часов до мероприятия, Арнольд? Особенно, если это связано с операцией, сделанной несколько недель назад",– пишут в комментариях.

Вместо Шварценеггера с публикой общались 75-летний актер Сильвестр Сталлоне и 63-летний Дольф Лундгрен. Сильвестр предстал перед зрителями в черном вязаном свитере и подходящей паре брюк, а Дольф – в темно-серой куртке-бомбере и темно-синих джинсах.

[ + – ] На съезде присутствовали Дольф Лундгрен и Сильвестр Сталлоне

Arnold Sports Festival (Спортивный фестиваль Арнольда) – ежегодное спортивное мероприятие, которое состоит из соревнований в профессиональном бодибилдинге (Arnold Classic), среди силачей (Arnold Strongman Classic), а также борьбы за звание лучших в фитнесе, фигуре и бикини. Фестиваль был основан в 1988 году и назван в честь Арнольда Шварценеггера и является одним из самых престижных событий в профессиональном бодибилдинге.

[ + – ] Arnold Sports Festival – одно из самых престижных мероприятий в мире профессионального бодибилдинга

Ранее мы писали о том, что звезда "Терминатора" набросился на тех, кто выступает против прививок от коронавируса, в результате чего один из спонсоров его спортивного мероприятия в дальнейшем отказался поддерживать его.