Арнольд Шварценеггер із хворою ногою розлютив своїх фанатів

Актор повідомив про проблеми зі здоров'ям за день до заходу, на якому зустрічі з ним чекали сотні фанатів.

74-річний голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер не зміг бути присутнім на спортивному фестивалі Арнольда в Національному виставковому центрі Бірмінгема (Велика Британія), чим дуже сильно розсердив численних шанувальників, які сподівалися зустрітися зі світовою зіркою культуризму, пише Daily Mail.

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Актор пообіцяв, що буде особисто присутнім на заході, проте за день до початку фестивалю опублікував у соцмережі відео, де постав перед користувачами в гіпсі на нозі та сказав, що лікар заборонив йому подорожі на далекі відстані у зв'язку з травмою ноги.

"Я дуже засмучений, що не можу приїхати через стан ноги. Я пошкодив ногу, ступню, ікру. Лікар сказав мені не подорожувати. Тож я шкодую про це. Я буду час від часу з'являтися у вихідні. Ви побачите мене на екрані. Тож я з нетерпінням чекаю приїзду в наступному році, в 2022 році. Я буду там", — пояснив актор. На відео він був разом зі своїм домашнім осликом Лулу.

[ + – ] Про те, що не буде присутній на заході, Шварценеггер повідомив, коли всі квитки були розпродані

Люди, які купили квитки по 84 фунти стерлінгів ($114), розлютилися після того, як побачили Арнольда по відеозв'язку, а не наживо.

"Ви свідомо чекали до останньої хвилини, щоб оголосити про це, ГАНЬБА ВАМ! Поверніть гроші!", "Що? Заплатили 84 фунти, щоб побачити тебе на екрані!?", "Розчарований — не те слово. Невже про це можна було оголосити більш ніж за 48 годин до заходу, Арнольд? Особливо, якщо це пов'язано з операцією, зробленою кілька тижнів тому", — пишуть в коментарях.

Замість Шварценеггера з публікою спілкувалися 75-річний актор Сильвестр Сталлоне і 63-річний Дольф Лундгрен. Сильвестр постав перед глядачами в чорному в'язаному светрі і парі штанів у тон, а Дольф — у темно-сірій куртці-бомбері й темно-синіх джинсах.

[ + – ] На з'їзді були присутні Дольф Лундгрен і Сильвестр Сталлоне

Arnold Sports Festival (Спортивний фестиваль Арнольда) — щорічний спортивний захід, який складається зі змагань у професійному бодібілдингу (Arnold Classic), серед силачів (Arnold Strongman Classic), а також боротьби за звання кращих у фітнесі, фігурі та бікіні. Фестиваль був заснований в 1988 році і названий на честь Арнольда Шварценеггера і є однією з найпрестижніших подій у професійному бодібілдингу.

[ + – ] Arnold Sports Festival — один із найпрестижніших заходів у світі професійного бодібілдингу

Раніше ми писали про те, що зірка "Термінатора" накинувся на тих, хто виступає проти щеплень від коронавірусу, внаслідок чого один зі спонсорів його спортивного заходу в подальшому відмовився підтримувати його.