Арнольд Шварценеггер із хворою ногою розлютив своїх фанатів
Актор повідомив про проблеми зі здоров'ям за день до заходу, на якому зустрічі з ним чекали сотні фанатів.
74-річний голлівудський актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер не зміг бути присутнім на спортивному фестивалі Арнольда в Національному виставковому центрі Бірмінгема (Велика Британія), чим дуже сильно розсердив численних шанувальників, які сподівалися зустрітися зі світовою зіркою культуризму, пише Daily Mail.
Актор пообіцяв, що буде особисто присутнім на заході, проте за день до початку фестивалю опублікував у соцмережі відео, де постав перед користувачами в гіпсі на нозі та сказав, що лікар заборонив йому подорожі на далекі відстані у зв'язку з травмою ноги.
"Я дуже засмучений, що не можу приїхати через стан ноги. Я пошкодив ногу, ступню, ікру. Лікар сказав мені не подорожувати. Тож я шкодую про це. Я буду час від часу з'являтися у вихідні. Ви побачите мене на екрані. Тож я з нетерпінням чекаю приїзду в наступному році, в 2022 році. Я буду там", — пояснив актор. На відео він був разом зі своїм домашнім осликом Лулу.
Люди, які купили квитки по 84 фунти стерлінгів ($114), розлютилися після того, як побачили Арнольда по відеозв'язку, а не наживо.
"Ви свідомо чекали до останньої хвилини, щоб оголосити про це, ГАНЬБА ВАМ! Поверніть гроші!", "Що? Заплатили 84 фунти, щоб побачити тебе на екрані!?", "Розчарований — не те слово. Невже про це можна було оголосити більш ніж за 48 годин до заходу, Арнольд? Особливо, якщо це пов'язано з операцією, зробленою кілька тижнів тому", — пишуть в коментарях.
Замість Шварценеггера з публікою спілкувалися 75-річний актор Сильвестр Сталлоне і 63-річний Дольф Лундгрен. Сильвестр постав перед глядачами в чорному в'язаному светрі і парі штанів у тон, а Дольф — у темно-сірій куртці-бомбері й темно-синіх джинсах.
Arnold Sports Festival (Спортивний фестиваль Арнольда) — щорічний спортивний захід, який складається зі змагань у професійному бодібілдингу (Arnold Classic), серед силачів (Arnold Strongman Classic), а також боротьби за звання кращих у фітнесі, фігурі та бікіні. Фестиваль був заснований в 1988 році і названий на честь Арнольда Шварценеггера і є однією з найпрестижніших подій у професійному бодібілдингу.
Раніше ми писали про те, що зірка "Термінатора" накинувся на тих, хто виступає проти щеплень від коронавірусу, внаслідок чого один зі спонсорів його спортивного заходу в подальшому відмовився підтримувати його.