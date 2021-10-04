Бритни Спирс рассказала, чем займется, получив свободу

По словам мисс Спирс, впереди у нее длительная реабилитация в кругу поддерживающих людей.

12 ноября Верховный суд Лос-Анджелеса поставит точку в вопросе отстранения Джейми Спирса от опеки над дочерью Бритни, которую тот осуществлял 13 лет, однако исполнительница уже наслаждается свободой и даже делится с поклонниками планами на дальнейшую жизнь.

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Так, на своей странице в Instagram Бритни опубликовала пост, в котором рассказала, что ее ждет впереди.

"Хотя в моей жизни есть перемены и есть что праздновать, мне еще предстоит долгое исцеление🌳! К счастью, у меня есть хорошая система поддержки, и я не тороплюсь, чтобы понять, что можно замедлиться и дышать 🧘‍♀️! Только через любовь к себе я могу молиться… любить… и в ответ поддерживать других!".

[ + – ] Бритни Спирс рассказала, что впереди у нее – долгий путь исцеления Фото: Скриншот

О том, что Бритни вернется на сцену, речи пока не идет. Портал TMZ со ссылкой на свои источники отмечает, что выступления – последнее, о чем Спирс думает в данный момент.

"Она не хочет работать или выступать прямо сейчас, и это было ее мышлением в течение долгого времени. Работа и концерты не входят в ее приоритетный список, хотя она знает, что ее поклонники хотят видеть ее на сцене", – цитирует издание слова инсайдеров, которые подчеркивают, что артистка и вовсе может больше никогда не петь.

Сейчас Бритни наслаждается отдыхом на экзотических островах в Тихом океане, куда отправилась вместе с женихом Сэмом Асгари, позвавшим ее замуж, после предварительного решения судьи о необходимости отстранения ее отца с поста опекуна. Недавно мать двоих детей опубликовала серию фотографий, на которых позирует абсолютно голой.