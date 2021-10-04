Брітні Спірс розповіла, чим займеться, отримавши свободу

За словами міс Спірс, попереду в неї тривала реабілітація в колі людей, які її підтримують.

12 листопада Верховний суд Лос-Анджелеса поставить крапку в питанні відсторонення Джеймі Спірса від опіки над дочкою Брітні, яку той здійснював 13 років, проте виконавиця вже насолоджується свободою та навіть ділиться з шанувальниками планами на подальше життя.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Так, на своїй сторінці в Instagram Брітні опублікувала пост, у якому розповіла, що її чекає попереду.

"Хоча в моєму житті є зміни і є що святкувати, мені ще належить довге зцілення🌳! На щастя, у мене є хороша система підтримки, і я не поспішаю, щоб зрозуміти, що можна сповільнитися і дихати 🧘♀️! Тільки через любов до себе я можу молитися ... любити ... і у відповідь підтримувати інших!".

[ + – ] Брітні Спірс розповіла, що попереду в неї — довгий шлях зцілення Фото: Скриншот

Про те, що Брітні повернеться на сцену, поки що не йдеться. Портал TMZ з посиланням на свої джерела зазначає, що виступи — останнє, про що Спірс думає зараз.

"Вона не хоче працювати або виступати прямо зараз, і це було її мисленням протягом довгого часу. Робота та концерти не входять у її пріоритетний список, хоча вона знає, що її шанувальники хочуть бачити її на сцені", — цитує видання слова інсайдерів, які підкреслюють, що артистка і зовсім може більше ніколи не співати.

Зараз Брітні насолоджується відпочинком на екзотичних островах у Тихому океані, куди вирушила разом із нареченим Семом Асгарі, який покликав її заміж після попереднього рішення судді про необхідність відсторонення її батька з поста опікуна. Нещодавно мати двох дітей опублікувала серію фотографій, на яких позує абсолютно голою.