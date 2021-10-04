Эмбер Херд, Айшвария Рай и Хелен Миррен прошлись по подиуму в Париже
Мировые знаменитости таким образом поучаствовали в проекте L'Oreal Paris, направленном на борьбу с уличными домогательствами.
Косметический гигант L'Oréal Paris в рамках парижской недели моды представил шоу Le Defile L'Oreal Paris, посвященное защите женщин от домогательств, а также мерам, направленным на то, чтобы каждая представительница прекрасной половины человечества могла без страха ходить по улицам, не опасаясь нападений и преследований, говорится на сайте PFW.
"Le Défilé в этом году станет замечательной платформой для расширения прав и возможностей женщин, выражая сильное чувство собственного достоинства и нарушая условности типичных подиумных шоу, приглашая общественность присоединиться к программе Stand Up Against Street Harassment ("Встань против уличных домогательств"). Отмечая наше женское и феминистское видение, шоу станет объединяющим кличем для всех женщин, а также мужчин, которые разделяют эти убеждения. Я горжусь тем, что объединяю нашу всемирную семью вдохновляющих ораторов в честь этих ценностей", – заявил перед показом глобальный президент бренда L'Oréal Paris Дельфин Вигье-Овасс.
Среди тех, кто принял участие в дефиле, были Эмбер Херд, Айшвария Рай-Баччан, Кэтрин Лэнгфорд, Хелен Миррен, Камила Кабельо, Джемма Чан, Изулт, Нидхи Сунил, Аджа Наоми Кинг, Камилла Разат, Джаха Дукурех, Лия Кебеде, Синди Бруна, Су Джу Парк, Лума Гроте, Николай Костер Вальдау и Мари Бошет. Они прошлись по подиуму в нарядах таких знаменитых домов моды как Balmain, Elie Saab, Mugler, Issey Miyake, а также примерили вещи талантливых начинающих дизайнеров Koché, Ester Manas и многих других.
Показ был открытым, а также транслировался в 30 странах мира.
Шоу ознаменовало 50-летний юбилей вдохновляющего слогана L'Oréal Paris "Потому что я этого достойна".
Айшвария Рай-Баччан
47-летняя актриса и модель, и "Мисс мира-1994", которая много лет была послом бренда L'Oreal Paris, вышла на подиум в белом платье в пол с тюлевой драпировкой с запахом из коллекции Ready-to-Wear весна-лето 2022. Образ она дополнила серебряными серьгами и туфлями с открытым носком на ремешках.
Хелен Миррен
76-летняя британская актриса и лауреат премии "Оскар", Хелен Миррен вышла на подиум у Эйфелевой башни в черном брючном костюме из коллекции бренда весна-лето 2022 Ready-to-Wear. Образ дополняли нарочито подчеркнутый макияж глаз и босоножки на платформе и высоком каблуке.
Эмбер Херд
Американская актриса и бывшая жена Джонни Деппа, обвинившая актера в домашнем насилии, появилась перед гостями показа в бледно-розовый брючный комбинезон с глубоким вырезом из коллекции L'Oreal весна-лето 2022 Ready-to-Wear. Наряд был украшен перьями на длинных рукавах с разрезами.
Камила Кабельо
Певица и автор песен кубинско-американского происхождения Камила Кабельо примерила на себя белое в цветочный рисунок платье с оборками и открытыми плечами, а также черным поясом и такого же цвета завязками. Образ дополняли черные босоножки.
Николай Костер-Вальдау
Известный датский актер и продюсер Николай Костер-Вальдау, сыгравший в "Игре престолов", также вышел на подиум в рамках шоу L'Oreal. На показе его поддержала дочь Филиппа.
Напомним, настоящей сенсацией парижской недели моды стал показ Balenciaga. Демна Гвасалия представил новую коллекцию, надев вещи на гостей, прибывших на красную дорожку. Те же, кто сидел в зале, смотрели на нее в прямом эфире. Более того, затем дизайнер представил серию "Симпсонов", в которой герои знаменитого мультфильма продефилировали по подиуму.