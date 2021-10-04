Эмбер Херд, Айшвария Рай и Хелен Миррен прошлись по подиуму в Париже

Мировые знаменитости таким образом поучаствовали в проекте L'Oreal Paris, направленном на борьбу с уличными домогательствами.

Косметический гигант L'Oréal Paris в рамках парижской недели моды представил шоу Le Defile L'Oreal Paris, посвященное защите женщин от домогательств, а также мерам, направленным на то, чтобы каждая представительница прекрасной половины человечества могла без страха ходить по улицам, не опасаясь нападений и преследований, говорится на сайте PFW.

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"Le Défilé в этом году станет замечательной платформой для расширения прав и возможностей женщин, выражая сильное чувство собственного достоинства и нарушая условности типичных подиумных шоу, приглашая общественность присоединиться к программе Stand Up Against Street Harassment ("Встань против уличных домогательств"). Отмечая наше женское и феминистское видение, шоу станет объединяющим кличем для всех женщин, а также мужчин, которые разделяют эти убеждения. Я горжусь тем, что объединяю нашу всемирную семью вдохновляющих ораторов в честь этих ценностей", – заявил перед показом глобальный президент бренда L'Oréal Paris Дельфин Вигье-Овасс.

Среди тех, кто принял участие в дефиле, были Эмбер Херд, Айшвария Рай-Баччан, Кэтрин Лэнгфорд, Хелен Миррен, Камила Кабельо, Джемма Чан, Изулт, Нидхи Сунил, Аджа Наоми Кинг, Камилла Разат, Джаха Дукурех, Лия Кебеде, Синди Бруна, Су Джу Парк, Лума Гроте, Николай Костер Вальдау и Мари Бошет. Они прошлись по подиуму в нарядах таких знаменитых домов моды как Balmain, Elie Saab, Mugler, Issey Miyake, а также примерили вещи талантливых начинающих дизайнеров Koché, Ester Manas и многих других.

Показ был открытым, а также транслировался в 30 странах мира.

[ + – ] Дефиле проходило у Эйфелевой башни

Шоу ознаменовало 50-летний юбилей вдохновляющего слогана L'Oréal Paris "Потому что я этого достойна".

Айшвария Рай-Баччан

47-летняя актриса и модель, и "Мисс мира-1994", которая много лет была послом бренда L'Oreal Paris, вышла на подиум в белом платье в пол с тюлевой драпировкой с запахом из коллекции Ready-to-Wear весна-лето 2022. Образ она дополнила серебряными серьгами и туфлями с открытым носком на ремешках.

[ + – ] Айшвария Рай-Баччан Фото: Getty Images

Хелен Миррен

76-летняя британская актриса и лауреат премии "Оскар", Хелен Миррен вышла на подиум у Эйфелевой башни в черном брючном костюме из коллекции бренда весна-лето 2022 Ready-to-Wear. Образ дополняли нарочито подчеркнутый макияж глаз и босоножки на платформе и высоком каблуке.

[ + – ] Хелен Миррен на Le Defile L'Oreal Paris Фото: Getty Images

Эмбер Херд

Американская актриса и бывшая жена Джонни Деппа, обвинившая актера в домашнем насилии, появилась перед гостями показа в бледно-розовый брючный комбинезон с глубоким вырезом из коллекции L'Oreal весна-лето 2022 Ready-to-Wear. Наряд был украшен перьями на длинных рукавах с разрезами.

[ + – ] Эмбер Херд Фото: Getty Images

Камила Кабельо

Певица и автор песен кубинско-американского происхождения Камила Кабельо примерила на себя белое в цветочный рисунок платье с оборками и открытыми плечами, а также черным поясом и такого же цвета завязками. Образ дополняли черные босоножки.

[ + – ] Камила Кабельо Фото: Getty Images

Николай Костер-Вальдау

Известный датский актер и продюсер Николай Костер-Вальдау, сыгравший в "Игре престолов", также вышел на подиум в рамках шоу L'Oreal. На показе его поддержала дочь Филиппа.

[ + – ] Николай Костер-Вальдау с дочерью Филиппой Фото: Getty Images

Напомним, настоящей сенсацией парижской недели моды стал показ Balenciaga. Демна Гвасалия представил новую коллекцию, надев вещи на гостей, прибывших на красную дорожку. Те же, кто сидел в зале, смотрели на нее в прямом эфире. Более того, затем дизайнер представил серию "Симпсонов", в которой герои знаменитого мультфильма продефилировали по подиуму.