Ембер Герд, Айшварія Рай і Гелен Міррен пройшлися по подіуму в Парижі

Світові знаменитості таким чином взяли участь у проекті L'Oreal Paris, направленому на боротьбу з вуличними домаганнями.

Косметичний гігант L'Oréal Paris у межах паризького тижня моди представив шоу Le Defile L'Oreal Paris, присвячене захисту жінок від домагань, а також заходам, спрямованим на те, щоб кожна представниця прекрасної половини людства могла без страху ходити вулицями, не побоюючись нападів і переслідувань, йдеться на сайті PFW.

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"Le Défilé у цьому році стане чудовою платформою для розширення прав і можливостей жінок, висловлюючи сильне почуття власної гідності та порушуючи умовності типових подіумних шоу, запрошуючи громадськість приєднатися до програми Stand Up Against Street Harassment ("Встань проти вуличних домагань"). Відзначаючи наше жіноче та феміністське бачення, шоу стане об'єднуючим гаслом для всіх жінок, а також чоловіків, які поділяють ці переконання. Я пишаюся тим, що поєдную нашу всесвітню родину надихаючих ораторів на честь цих цінностей", — заявив перед показом глобальний президент бренду L'Oréal Paris Дельфін Віг'є-Овассо.

Серед тих, хто взяв участь у дефіле, були Ембер Герд, Айшварія Рай-Баччан, Кетрін Ленгфорд, Гелен Міррен, Каміла Кабейо, Джемма Чан, Ізулт, Нідхем Суніл, Аджа Наомі Кінг, Камілла Разат, Джаха Дукурех, Лія Кебеде, Сінді Бруна, Су Джу Парк, Лума Гроті, Ніколай КостерВалдау і Марі Бошет. Вони пройшлися по подіуму в нарядах таких знаменитих будинків моди як Balmain, Elie Saab, Mugler, Issey Miyake, а також приміряли речі талановитих початківців дизайнерів Koché, Ester Manas і багатьох інших.

Показ був відкритим, а також транслювався в 30 країнах світу.

[ + – ] Дефіле відбулося біля Ейфелевої вежі

Шоу ознаменувало 50-річний ювілей надихаючого слогана L'Oréal Paris "Тому що я цього гідна".

Айшварія Рай-Баччан

47-річна актриса тамодель, і "Міс світу-1994", яка багато років була послом бренду L'Oreal Paris, вийшла на подіум у білій сукні в підлогу з тюлевим драпіруванням із запахом з колекції Ready-to-Wear весна-літо 2022. Образ вона доповнила срібними сережками та туфлями з відкритим носком на ремінцях.

[ + – ] Айшварія Рай-Баччан Фото: Getty Images

Гелен Міррен

76-річна британська актриса та лауреатка премії "Оскар", Гелен Міррен вийшла на подіум біля Ейфелевої вежі в чорному брючному костюмі з колекції бренду весна-літо 2022 Ready-to-Wear. Образ доповнювали навмисне підкреслений макіяж очей і босоніжки на платформі та високих підборах.

[ + – ] Гелен Міррен на Le Defile L'Oreal Paris Фото: Getty Images

Ембер Герд

Американська актриса та колишня дружина Джонні Деппа, яка звинуватила актора в домашньому насильстві, з'явилася перед гостями показу в блідо-рожевому брючному комбінезоні з глибоким вирізом із колекції L'Oreal весна-літо 2022 Ready-to-Wear. Наряд був прикрашений пір'ям на довгих рукавах із розрізами.

[ + – ] Ембер Герд Фото: Getty Images

Каміла Кабейо

Співачка та авторка пісень кубинсько-американського походження Каміла Кабейо приміряла на себе білу в квітковий малюнок сукню з оборками та відкритими плечима, а також чорним поясом і такого ж кольору зав'язками. Образ доповнювали чорні босоніжки.

[ + – ] Каміла Кабейо Фото: Getty Images

Ніколай Костер-Валдау

Відомий датський актор і продюсер Ніколай Костер-Валдау, який зіграв у "Грі престолів", також вийшов на подіум у межах шоу L'Oreal. На показі його підтримала дочка Філіпа.

[ + – ] Ніколай Костер-Валдау з дочкою Філіппою Фото: Getty Images

Нагадаємо, справжньою сенсацією паризького тижня моди став показ Balenciaga. Демна Гвасалія представив нову колекцію, надівши речі на гостей, які прибули на червону доріжку. Ті ж, хто сидів у залі, дивилися на неї в прямому ефірі. Ба більше, потім дизайнер представив серію "Сімпсонів", у якій герої знаменитого мультфільму продефілювали по подіуму.