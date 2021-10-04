Шедевр Микеланджело частично прикрыли на выставке в Дубае, чтобы не шокировать мусульман

5-метровый Давид был помещен в цилиндрическую камеру, сделанную из стекла и каменных колонн, что позволяет увидеть большую часть статуи, но без интимных подробностей.

Гигантская 3D-копия знаменитой статуи Давида Микеланджело, представленная на выставке Dubai Expo 2020, вызвала споры после того, как организаторы решили скрыть интимные места скульптуры, чтобы не оскорбить консервативных мусульман, пишет Daily Mail.

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Реплика одного из самых узнаваемых произведений искусства высотой более пяти метров была предоставлена ​​на выставку Италией для демонстрации в итальянском павильоне мероприятия, но после долгих размышлений организаторы решили прикрыть интимные части тела статуи.

Такой шаг объясняется тем, что публичная нагота запрещена в Объединенных Арабских Эмиратах, и когда статую первый раз показали высокопоставленным лицам ОАЭ, это вызвало "огромные затруднения".

Итальянские художники и искусствоведы выступили против решения прятать части статуи. Ее оригинал был создан в 1504 году и установлен ​​на площади Синьории во Флоренции, а в 1873 году его перенесли во Флорентийскую академию изящных искусств, где статуя и по сей день является одной из самых больших туристических достопримечательностей Италии.

Версия Дэвида, которая стоит на выставке Dubai Expo, является точной копией оригинала. Она создана, благодаря лазерному сканированию и технологии 3D-печати. Реплика из смолы была обработана мраморной пылью, чтобы передать эстетику оригинальной скульптуры. Но в то время как настоящий Дэвид гордо выставлен на всеобщее обозрение, его копия в Дубае была помещена в цилиндрическую камеру, сделанную из стекла и каменных колонн, что не позволяет зрителям увидеть большую часть реплики.

[ + – ] Реплика из смолы обработана мраморной пылью

Итальянский искусствовед Витторио Сгарби назвал частичное прикрытие Давида организаторами мероприятия "гротескным и нелепым" и назвал такой шаг "поклонением религии и культуре Эмиратов".

В свою очередь Давиде Рампелло, отвечающий за экспозиции итальянского павильона на выставке Dubai Expo, поддержал решение, назвав его "уникальным подходом, и опроверг домыслы о том, что это – вопрос государственной цензуры.

Другой итальянец, работавший над проектом, сказал журналистам:

"Мы даже думали надеть нижнее белье на статую или поменять все вместе, но было уже слишком поздно. Мы слишком поздно поняли, что привезти статую обнаженного мужчины в Эмираты – это ошибка".

[ + – ] Интимные места статуи скрыли специальными барьерами, чтобы не оскорблять мусульман

Выставку Dubai Expo 2020, которая первоначально должна была состояться в прошлом году, перенесли из-за пандемии. Она направлена ​​на демонстрацию примеров инноваций и культуры из стран всего мира. Власти ОАЭ надеются, что мероприятие привлечет больше инвестиций и туризма в регион.

Напомним, плотоядные бактерии спасли уникальные работы Микеланджело в капелле Медичи от трупных пятен.