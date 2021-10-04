Шедевр Мікеланджело частково прикрили на виставці в Дубаї, щоб не шокувати мусульман

5-метровий Давид був поміщений у циліндричну камеру, зроблену зі скла та кам'яних колон, що дозволяє побачити більшу частину статуї, але без інтимних подробиць.

Гігантська 3D-копія знаменитої статуї Давида Мікеланджело, представлена на виставці Dubai Expo 2020 року, викликала суперечки після того, як організатори вирішили приховати інтимні місця скульптури, щоб не образити консервативних мусульман, пише Daily Mail.

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Репліка одного з найвідоміших творів мистецтва висотою понад п'ять метрів була надана на виставку Італією для демонстрації в італійському павільйоні заходу, але після довгих роздумів організатори вирішили прикрити інтимні частини тіла статуї.

Такий крок пояснюється тим, що публічна нагота заборонена в Об'єднаних Арабських Еміратах, і коли статую вперше показали високопоставленим особам ОАЕ, це викликало "величезні труднощі".

Італійські художники та мистецтвознавці виступили проти рішення ховати частини статуї. Її оригінал був створений у 1504 році та встановлений на площі Синьйорії у Флоренції, а в 1873 році її перенесли у Флорентійську академію витончених мистецтв, де статуя й донині є однією з найбільших туристичних визначних пам'яток Італії.

Версія Девіда, яка стоїть на виставці Dubai Expo, є точною копією оригіналу. Вона створена завдяки лазерному скануванню та технології 3D-друку. Репліка зі смоли була оброблена мармуровим пилом, щоб передати естетику оригінальної скульптури. Але в той час як справжній Девід гордо виставлений на загальний огляд, його копія в Дубаї була поміщена в циліндричну камеру, зроблену зі скла та кам'яних колон, що не дозволяє глядачам побачити більшу частину репліки.

[ + – ] Репліка зі смоли, оброблена мармуровим пилом

Італійський мистецтвознавець Вітторіо Сгарбі назвав часткове прикриття Давида організаторами заходу "гротескним і безглуздим" і назвав такий крок "поклонінням релігії та культурі Еміратів".

У свою чергу Давиде Рампелло, який відповідає за експозицію італійського павільйону на виставці Dubai Expo, підтримав рішення, назвавши його "унікальним підходом", і спростував домисли про те, що це — питання державної цензури.

Інший італієць, який працював над проектом, сказав журналістам:

"Ми навіть думали надіти нижню білизну на статую або поміняти все разом, але було вже надто пізно. Ми занадто пізно зрозуміли, що привезти статую голого чоловіка в Емірати — це помилка".

[ + – ] Інтимні місця статуї приховали спеціальними бар'єрами, щоб не ображати мусульман

Виставку Dubai Expo 2020 року, яка спочатку повинна була відбутися в минулому році, перенесли через пандемію. Вона спрямована на демонстрацію прикладів інновацій і культури з країн усього світу. Влада ОАЕ сподівається, що захід приверне більше інвестицій і туризму в регіон.

Нагадаємо, м'ясоїдні бактерії врятували унікальні роботи Мікеланджело в капелі Медічі від трупних плям.