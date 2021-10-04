Метод 90 минут: поможет ли новая диета быстро похудеть

В исследованиях участвовали 16 человек, и результаты, полученные учеными, пока что еще вызывают ряд вопросов.

Ученые Кембриджского университета разработали метод 90 минут, который, по их мнению, может помочь сбросить лишние килограммы, не ограничивая себя в еде. О нем исследователи рассказали в Journal of Nutritional Science.

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По словам сотрудников университета, суть метода заключается в том, чтобы сдвинуть привычное время приема пиши на 90 минут: завтракать на полтора часа позже обычного времени, а ужинать – на полтора часа раньше.

В эксперименте участвовали 16 добровольцев, которых разделили на две группы. Половина из них придерживались привычного режима питания, а половина практиковали метод "90 минут" на протяжении 10 недель. В результате оказалось, что те, кто питался по второму варианту, похудели быстрее, однако в обеих группах общее снижение массы было незначительным.

По мнению семейного нутрициолога Валентины Торшиной, более быстрое снижение веса в контрольной группе, придерживавшейся "метода 90 минут" объясняется тем, что участники группы не перекусывали вечером, выбирая для этого чипсы, орешки и другие калорийные продукты. Поэтому выходит, что если минимизировать употребление откровенно вредной еды в рационе и привести в порядок график приема пищи, то вес будет снижаться независимо от времени приема пищи. Специалист подчеркивает, что любые радикальные ограничения в еде могут привести к еще большему набору веса.

[ + – ] Участники эксперимента 10 недель питались по новому методу Фото: pexels.com

Фитнес-тренер Валерий Вершинин уверен, что такой метод если и будет действенным, то не для всех. Периоды голодания могут спровоцировать срывы, в результате чего человек начнет есть еще больше, увеличив количество калорий в организме и набрав килограммы вместо их потери. Поэтому, подчеркивает Вершинин, важно учитывать, что универсальной диеты не существует, и каждый человек в этом плане уникален.

Врач-диетолог Павел Ивакин согласен со словами тренера, отметив, что эффективность нового метода пока не доказана.

"В ходе эксперимента с применением ограниченной по времени диеты снижение веса было связано с потерей активной клеточной массы организма — мышечной и белковой. Причем потери составили 30%, а это недопустимые значения. Такой эффект может привести лишь к увеличению жировой массы в организме, несмотря на снижение общей массы тела. Но, если соблюдать нормы белка в рационе и регулярно заниматься спортом, клеточная масса будет снижаться в допустимых пределах", – цитирует специалиста издание "Чемпион".

При этом Ивакин отметил и другую сторону эксперимента, указав, что участники контрольной группы все же снизили калорийность еды, хотя их не ограничивали в выборе еды. Это может быть серьезным доводом в пользу британской диеты.

Ранее ученые развенчали распространенное мнение о том, что в детокс-диетах больше пользы, чем в любых других.