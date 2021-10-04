Метод 90 хвилин: чи допоможе нова дієта швидко схуднути

У дослідженнях брали участь 16 осіб, і результати, отримані вченими, поки що ще викликають ряд запитань.

Учені Кембриджського університету розробили метод 90 хвилин, який, на їхню думку, може допомогти скинути зайві кілограми, не обмежуючи себе в їжі. Про нього дослідники розповіли в Journal of Nutritional Science.

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За словами співробітників університету, суть методу полягає в тому, щоб зрушити звичний час прийому їжі на 90 хвилин: снідати на півтори години пізніше звичайного часу, а вечеряти — на півтори години раніше.

В експерименті брали участь 16 добровольців, яких розділили на дві групи. Половина з них дотримувалася звичного режиму харчування, а половина практикувала метод "90 хвилин" упродовж 10 тижнів. У результаті виявилося, що ті, хто харчувався за другим варіантом, схудли швидше, проте в обох групах загальне зниження маси було незначним.

На думку сімейного нутриціологині Валентини Торшиної, більш швидке зниження ваги в контрольній групі, яка дотримувалася "методу 90 хвилин", пояснюється тим, що учасники групи не перекушували ввечері, вибираючи для цього чипси, горішки та інші калорійні продукти. Тому виходить, що якщо мінімізувати вживання відверто шкідливої їжі в раціоні і привести в порядок графік прийому їжі, то вага буде знижуватися незалежно від часу прийому їжі. Спеціалістка підкреслює, що будь-які радикальні обмеження в їжі можуть призвести до ще більшого набору ваги.

[ + – ] Учасники експерименту 10 тижнів харчувалися за новим методом Фото: pexels.com

Фітнес-тренер Валерій Вершинін упевнений, що такий метод якщо і буде дієвим, то не для всіх. Періоди голодування можуть спровокувати зриви, у результаті чого людина почне їсти ще більше, збільшивши кількість калорій в організмі і набравши кілограми замість їхньої втрати. Тому, підкреслює Вершинін, важливо враховувати, що універсальної дієти не існує, і кожна людина в цьому плані унікальна.

Лікар-дієтолог Павло Івакін згоден зі словами тренера, зазначивши, що ефективність нового методу поки не доведена.

"У ході експерименту із застосуванням обмеженої за часом дієти зниження ваги було пов'язано з втратою активної клітинної маси організму — м'язової і білкової. Причому втрати становили 30%, а це неприпустимі значення. Такий ефект може призвести лише до збільшення жирової маси в організмі, незважаючи на зниження загальної маси тіла. Але, якщо дотримуватися норм білка в раціоні і регулярно займатися спортом, клітинна маса буде знижуватися в допустимих межах", — цитує фахівця видання "Чемпіон".

При цьому Івакін зазначив й іншу сторону експерименту, вказавши, що учасники контрольної групи все ж знизили калорійність їжі, хоча їх не обмежували у виборі їжі. Це може бути серйозним аргументом на користь британської дієти.

Раніше вчені розвінчали поширену думку про те, що в детокс-дієтах більше користі, ніж у будь-яких інших.