Бельгийская принцесса Елизавета отправилась в Оксфорд изучать политику и историю

19-летняя наследная принцесса готовится стать королевой в будущем

Елизавета Бельгийская, герцогиня Брабантская, которой 25 октября исполняется 20 лет, отправилась в знаменитый Оксфорд. Здесь будущая королева Бельгии будет три года изучать историю и политику. Об этом пишет Daily Mail.

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Елизавета уже успела попозировать королевскому фотографу на древних улочках Оксфорда, в библиотеке и с новыми друзьями.

Фото: Belgian Royal Palace

[ + – ] Принцесса Бельгийская Елизавета в Оксфорде Фото: Belgian Royal Palace

Инсайдеры сообщили, что она уже успела покататься на лодке и изучить самые знаковые места университета, где в свое время обучались Льюис Кэролл, Дж. Р. Р. Толкин, Маргарет Тэтчер, Билл Клинтон, Стивен Хокинг и многие другие.

[ + – ] Принцесса Бельгийская Елизавета в Оксфорде Фото: Belgian Royal Palace [ + – ] Принцесса Бельгийская Елизавета в Оксфорде Фото: Belgian Royal Palace

На фотографиях принцесса запечатлена в классической оксфордской "униформе": джинсах, клетчатом пиджаке, уютном свитере и удобных кроссовках, ведь за день студентам приходится преодолевать немалые расстояния.

[ + – ] Принцесса Бельгийская Елизавета у Ротонды Радклифа Фото: Belgian Royal Palace [ + – ] Принцесса Елизавета в Бодлианской библиотеке Фото: Belgian Royal Palace

Члены бельгийской королевской семьи уже сообщили, что принцесса будет "регулярно возвращаться домой и принимать участие в общественной жизни Бельгии", так что о переезде в Великобританию речь не идет.

Бельгийская пресса сообщила, что письменный вступительный экзамен принцесса сдавала анонимно, чтобы ее социальный статус не повлиял на решение экзаменаторов.

Елизавета выбрала Оксфорд и курс сама, после того, как посоветовалась с родителями и пообщалась с выпускниками других университетов. Принцесса посчитала, что именно здесь она получит знания, необходимые для того, чтобы в будущем стать королевой.

[ + – ] Принцесса Бельгийская Елизавета Фото: Belgian Royal Palace

Ранее принцесса Елизавета училась в UWC Atlantic College в Южном Уэльсе, расположенном в замке XII века и получившем прозвище "Хиппи Хогвартс". После она поступила в Королевскую военную академию, где когда-то учился ее отец, король Филипп.

А в июле 2021 года принцесса прошла суровую трехдневную подготовку в лагере коммандос в Марш-ле-Даме. Жила она без всяких привилегий в палатке с другими курсантами и ела в обычной столовой. На ее титул указывал только бейджик с ее именем.