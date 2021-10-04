Бельгійська принцеса Єлизавета вирушила в Оксфорд вивчати політику й історію

19-річна спадкова принцеса готується стати королевою в майбутньому

Єлизавета Бельгійська, герцогиня Брабантська, якій 25 жовтня виповнюється 20 років, вирушила в знаменитий Оксфорд. Тут майбутня королева Бельгії буде три роки вивчати історію та політику. Про це пише Daily Mail.

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Єлизавета вже встигла попозувати королівському фотографу на стародавніх вуличках Оксфорда, у бібліотеці та з новими друзями.

Фото: Belgian Royal Palace

[ + – ] Принцеса Бельгійська Єлизавета в Оксфорді Фото: Belgian Royal Palace

Інсайдери повідомили, що вона вже встигла покататися на човні та вивчити найбільш знакові місця університету, де свого часу навчалися Льюїс Керолл, Дж. Р. Р. Толкін, Маргарет Тетчер, Білл Клінтон, Стівен Гокінг і багато інших.

[ + – ] Принцеса Бельгійська Єлизавета в Оксфорді Фото: Belgian Royal Palace [ + – ] Принцеса Бельгійська Єлизавета в Оксфорді Фото: Belgian Royal Palace

На фотографіях принцеса зображена в класичній оксфордській "уніформі": джинсах, картатому піджаку, затишному светрі та зручних кросівках, адже за день студентам доводиться долати чималі відстані.

[ + – ] Принцеса Бельгійська Єлизавета біля Ротонди Радкліф Фото: Belgian Royal Palace [ + – ] Принцеса Єлизавета в Бодліанській бібліотеці Фото: Belgian Royal Palace

Члени бельгійської королівської сім'ї вже повідомили, що принцеса буде "регулярно повертатися додому та брати участь у суспільному житті Бельгії", так що про переїзд до Великобританії не йдеться.

Бельгійська преса повідомила, що письмовий вступний іспит принцеса складала анонімно, щоб її соціальний статус не вплинув на рішення екзаменаторів.

Єлизавета вибрала Оксфорд і курс сама, після того, як порадилася з батьками та поспілкувалася з випускниками інших університетів. Принцеса вирішила, що саме тут вона отримає знання, необхідні для того, щоб у майбутньому стати королевою.

[ + – ] Принцеса Бельгійська Єлизавета Фото: Belgian Royal Palace

Раніше принцеса Єлизавета вчилася в UWC Atlantic College в Південному Вельсі, який розташований у замку XII століття й отримав прізвисько "Гіпі Гогвартс". Після вона вступила в Королівську військову академію, де колись навчався її батько, король Філіп.

А в липні 2021 року принцеса пройшла сувору триденну підготовку в таборі коммандос у Марш-ле-Дамі. Жила вона без усяких привілеїв у наметі з іншими курсантами та їла у звичайній їдальні. На її титул вказував тільки бейджик з її ім'ям.