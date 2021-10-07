Автор мюзикла "Кошки" был так расстроен экранизацией, что купил собаку для психологической помощи

Знаменитый Эндрю Ллойд Уэббер лауреат "Оскара", "Эмми", "Тони" и "Грэмми" был "совершенно опустошен"

73-летний композитор Эндрю Ллойд Уэббер, носящий титул лорда и обладатель множества премий, признался, что был настолько расстроен экранизацией своего классического мюзикла "Кошки", что обзавелся специальной собакой для психологической помощи. Об этом пишет Daily Mail.

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Киномюзикл "Кошки" был снят в 2019 году режиссером Томом Хупером и собрал целую плеяду звезд. Роли в нем исполнили Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Джуди Денч, Иэн Маккеллен, Джеймс Корден и многие другие, но стало ясно, что он провалится в прокате сразу после выхода трейлера.

Киноадаптацию одного из самых популярных мюзиклов в мире критики разнесли в пух и прах. Особенно досталось компьютерной графике, которую назвали "ужасающей". Фильм был номинирован на антипремию "Золотая малина" и стал "худшим фильмом года". А актеры предпочитают не вспоминать о этом провальном проекте.

Эндрю Ллойд Уэббер заявил, что был "совершенно опустошен", увидев киноадаптацию своего детища и ему потребовалась психологическая помощь. "Я просто смотрел на происходящее на экране и думал: "О боже, нет, нет…", — рассказал живой классик.

[ + – ] Трейлер фильма "Кошки"

"Впервые за 70 с лишним лет, что я живу на этой планете я пошел и купил себе собаку, потому что, ну а что я еще могу сделать? Так что это можно считать удачей, теперь у меня есть домашний любимец", — признался композитор, который назвал питомца Мохито.

[ + – ] Эндрю Ллойд Уэббер со своей собакой для психологической помощи Фото: Instagram andrewlloydwebber [ + – ] Эндрю Ллойд Уэббер и Мохито Фото: Instagram andrewlloydwebber

Когда Уэббер летел в Нью-Йорк, то в авиакомпании у него поинтересовались, точно ли ему нужна собака-помощник на борту. "А я сказал: да просто посмотрите, что Голливуд сделал с моими "Кошками"!". И пришло одобрение с ремаркой: "Справка от врача не требуется", — рассказал композитор.

Напомним, Эндрю Ллойд Уэббер — автор 21 мюзикла, один из 16 человек в мире, который стал лауреатом сразу четырех престижный премий: "Оскара", "Эмми", "Грэмми" и "Тони", который у него семь.

[ + – ] Кадр из оригинального мюзикла "Кошки" Фото: Скриншот

Он автор таких мюзиклов, как "Кошки", "Призрак оперы", "Иисус Христос — суперзвезда" и "Эвита". Женат на популярной оперной певице Саре Брайтман, для которой и написал "Призрак оперы", отдав ей роль Кристины.