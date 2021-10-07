Автор мюзиклу "Кішки" був настільки засмучений екранізацією, що купив собаку для психологічної допомоги
Знаменитий Ендрю Ллойд Веббер лауреат "Оскара", "Еммі", "Тоні" та "Греммі" був "абсолютно спустошений".
73-річний композитор Ендрю Ллойд Веббер, який носить титул лорда і володар численних премій, зізнався, що був настільки засмучений екранізацією свого класичного мюзиклу "Кішки", що обзавівся спеціальною собакою для психологічної допомоги. Про це пише Daily Mail.
Кіномюзикл "Кішки" був знятий в 2019 році режисером Томом Хупером і зібрав цілу плеяду зірок. Ролі в ньому виконали Ідріс Ельба, Тейлор Свіфт, Джуді Денч, Ієн Маккеллен, Джеймс Корден і багато інших, але стало зрозуміло, що він провалиться в прокаті відразу після виходу трейлера.
Кіноадаптацію одного з найпопулярніших мюзиклів у світі критики рознесли в пух і прах. Особливо дісталося комп'ютерній графіці, яку назвали "жахливою". Фільм був номінований на антипремію "Золота малина" і став "найгіршим фільмом року". А актори вважають за краще не згадувати про цей провальний проєкт.
Ендрю Ллойд Веббер заявив, що був "абсолютно спустошений", побачивши кіноадаптацію свого дітища і йому потрібна була психологічна допомога. "Я просто дивився на те, що відбувається на екрані та думав: "О боже, ні, ні..." — розповів живий класик.
"Уперше за 70 із гаком років, що я живу на цій планеті я пішов і купив собі собаку, тому що, ну а що я ще можу зробити? Тож це можна вважати успіхом, тепер у мене є домашній улюбленець", — зізнався композитор, який назвав вихованця Мохіто.
Коли Веббер летів у Нью-Йорк, то в авіакомпанії у нього поцікавилися, чи точно йому потрібна собака-помічник на борту. "А я сказав: так просто подивіться, що Голлівуд зробив із моїми "Кішками"!. І прийшло схвалення з ремаркою: "Довідка від лікаря не потрібна", — розповів композитор.
Нагадаємо, Ендрю Ллойд Веббер — автор 21 мюзиклу, один із 16 осіб у світі, який став лауреатом відразу чотирьох престижний премій: "Оскара", "Еммі", "Греммі" та "Тоні", яких у нього сім.
Він автор таких мюзиклів, як "Кішки", "Привид опери", "Ісус Христос — суперзірка" й "Евіта". Одружений з популярною оперною співачкою Сарою Брайтман, для якої і написав "Привид опери", віддавши їй роль Крістіни.