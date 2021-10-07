Тренды осени 2021. Ким Кардашьян показала, как носить одежду с показа Balenciaga

Звезда реалити-шоу можно назвать самой преданной фанаткой Демны Гвасалии и его нарядов

Не успели отгреметь Недели моды, как селебрити уже стали появляться в нарядах с подиумов. Так, Ким Кардашьян появилась в Нью-Йорке в самых трендовых вещах, буквально с подиума. Об этом пишет Daily Mail.

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Ким можно назвать самой преданной поклонницей марки Balenciaga и ее креативного директора Демны Гвасалии. Звезда реалити-шоу неоднократно появлялась в нарядах этого модного бренда. А ее выход на Met Gala 2021 в черном тотал-луке произвел настоящий фурор.

На днях Ким снова появилась в тотал-лук Balenciaga, причем самом новом, который только что демонстрировали на дефиле.

[ + – ] Ким Кардашьян в тотал-луке Balenciaga Фото: Getty Images [ + – ] Ким Кардашьян в тотал-луке Balenciaga Фото: Getty Images

Селебрити сфотографировали папарацци на выходе из отеля "Карлтон". Ким надела черные сапоги-брюки на высокой шпильке, комбинезон из эко-кожи, юбку с молниями и перчатки. Образ она дополнила черным жилетом-пуховиком и кепкой-бейсболкой.

К слову, такой жилет обойдется желающим повторить образ Ким Кардашьян, в 4600 долларов.

Единственным ярким акцентом в ансамбле Ким была большая сумка бордового цвета.

Напомним, на шоу Эллен Дедженерес Кардашьян пришла в еще одном трендовом наряде от испанского модного дома. На этот раз Ким выбрала обтягивающий черный топ с запахом и глубоким декольте, открытыми плечами и длинными рукавами, переходящими в перчатки, и черные брюки-ботфорты.