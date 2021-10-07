Тренд сезону: Кім Кардаш'ян продемонструвала, як носити речі з показу Balenciaga

Зірку реаліті-шоу можна назвати найвідданішою фанаткою Демни Гвасалії та його нарядів.

Не встигли відгриміти Тижні моди, як селебріті вже почали з'являтися в нарядах із подіумів. Так, Кім Кардаш'ян з'явилася в Нью-Йорку в найтрендовіших речах, буквально з подіуму. Про це пише Daily Mail.

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Кім можна назвати найвідданішою прихильницею марки Balenciaga і її креативного директора Демни Гвасалії. Зірка реаліті-шоу неодноразово з'являлася в нарядах цього модного бренду. А її вихід на Met Gala 2021 у чорному тотал-луці викликав справжній фурор.

Днями Кім знову з'явилася в тотал-луці Balenciaga, причому найновішому, який тільки що демонстрували на дефіле.

[ + – ] Кім Кардаш'ян у тотал-луці Balenciaga Фото: Getty Images [ + – ] Кім Кардаш'ян у тотал-луці Balenciaga Фото: Getty Images

Селебріті сфотографували папараці на виході з готелю "Карлтон". Кім одягла чорні чоботи-брюки на високій шпильці, комбінезон з еко-шкіри, спідницю з блискавками і рукавички. Образ вона доповнила чорним жилетом-пуховиком і кепкою-бейсболкою.

До речі, такий жилет для охочих повторити образ Кім Кардаш'ян коштуватиме 4 600 доларів.

Єдиним яскравим акцентом в ансамблі Кім була велика сумка бордового кольору.

Нагадаємо, на шоу Елен Дедженерес Кардаш'ян прийшла в ще одному трендовому вбранні від іспанського модного будинку. Цього разу Кім обрала обтислий чорний топ із запахом і глибоким декольте, відкритими плечима і довгими рукавами, які переходять в рукавички, і чорні брюки-ботфорти.