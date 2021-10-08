Анджелина Джоли нанесла новый удар Брэду Питту и заработала десятки миллионов долларов

Брэд Питт выступал против продажи своей экс-женой ее части в семейном бизнесе, однако суд решил по-другому.

Голливудская актриса Анджелина Джоли продала свою половину винодельни Château Miraval группе Tenute del Mondo (винное подразделение Stoli Group), которой с 2008 года владела вместе с бывшим мужем Брэдом Питтом, сообщает Wall Street Journal.

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Сумма сделки не раскрывается, однако виноградник, расположенный в Корренсе (Прованс, Франция), оценивается в $164 млн. Бренд известен своим розовым напитком Miraval.

Доля Джоли в бренде стала предметом последнего судебного спора пары. В июле актриса обратилась в суд Калифорнии с просьбой разрешить продажу своей части в бизнесе, несмотря на то, что, согласно судебным документам, процедура развода с Бредом Питтом еще не была завершена.

В свою очередь бывший супруг Джоли Питт подал ответный иск, требуя запретить сделку, и заявил, что его экс-жена решила ему отомстить, не только исключив его из процесса, но и приняв решение о единоличной продаже своей доли, которая могла негативно повлиять на компанию, владеющую Château Miraval.

[ + – ] Château Miraval Фото: Getty Images

Остроты ситуации добавлял тот момент, что замок и винодельня изначально принадлежали исключительно Анджелине, поскольку они были куплены до свадьбы актеров в 2014 году. Позже винодельческая компания Nouvel вместе с фирмой Питта Mondo Bongo на условиях равных акционеров вошли в состав люксембургской компании, имеющей долю в Шато Мираваль.

[ + – ] В Château Miraval Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу в 2014-м

После нескольких недель разбирательств в суде в сентябре актрисе было разрешено продать свои доли в винодельне и поместье.

Напомним, Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с певцом The Weeknd, который младшее ее на 15 лет. Актрису неоднократно видели с музыкантом.