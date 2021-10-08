Анджеліна Джолі завдала нового удару Бреду Пітту та заробила десятки мільйонів доларів

Бред Пітт виступав проти продажу своєю ексдружиною її частини в сімейному бізнесі, проте суд вирішив по-іншому.

Голлівудська актриса Анджеліна Джолі продала свою половину виноробні Château Miraval групі Tenute del Mondo (винний підрозділ Stoli Group), якою з 2008 року володіла разом із колишнім чоловіком Бредом Піттом, повідомляє Wall Street Journal.

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Сума угоди не розкривається, проте виноградник, розташований у Корренсі (Прованс, Франція), оцінюється в $164 млн. Бренд відомий своїм рожевим напоєм Miraval.

Частка Джолі в бренді стала предметом останнього судового спору пари. У липні актриса звернулася до суду Каліфорнії з проханням дозволити продаж своєї частини в бізнесі, незважаючи на те, що, згідно із судовими документами, процедура розлучення з Бредом Піттом ще не була завершена.

У свою чергу колишній чоловік Джолі Пітт подав зустрічний позов, вимагаючи заборонити угоду, і заявив, що його ексдружина вирішила йому помститися, не тільки виключивши його з процесу, а й прийнявши рішення про одноосібний продаж своєї частки, яка могла негативно вплинути на компанію, що володіє Château Miraval.

[ + – ] Château Miraval Фото: Getty Images

Гостроти ситуації додавав той момент, що замок і виноробня спочатку належали виключно Анджеліні, оскільки вони були куплені до весілля акторів у 2014 році. Пізніше виноробна компанія Nouvel разом із фірмою Пітта Mondo Bongo на умовах рівних акціонерів увійшли до складу люксембурзької компанії, що має частку в Шато Міраваль.

[ + – ] У Château Miraval Анджеліна Джолі та Бред Пітт зіграли весілля у 2014-му

Після декількох тижнів розглядів у суді у вересні актрисі було дозволено продати свої частки у виноробні та маєток.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі підігріла чутки про роман зі співаком The Weeknd, який молодший за неї на 15 років. Актрису неодноразово бачили з музикантом.