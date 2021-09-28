Анджеліна Джолі підігріла чутки про роман зі співаком, молодшим за неї на 15 років

У ресторан Giorgio Baldi в Санта-Моніці знаменитості прибули окремо, але через 2,5 години покинули його разом.

46-річна голлівудська актриса Анджеліна Джолі була помічена під час вечері в одному з ресторанів Лос-Анджелеса в компанії 31-річного канадського співака The Weeknd, повідомляє Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Багатодітна мати та музикант провели 2,5 години в приватній частині популярного серед зірок італійського сімейного ресторану Giorgio Baldi в Санта-Моніці, прибувши туди окремо, але покинувши його разом і виїхавши на чорному позашляховику співака в його маєток у Бел-Ейр вартістю $70 млн. Цією нерухомістю він обзавівся зовсім недавно.

Для походу в ресторан Енджі вбралася в чорний двобортний тренч, туфлі-човники в тон і доповнила образ сумочкою Yves Saint Laurent.

Абель Тесфає (справжнє ім'я артиста) був у чорній куртці, вузьких джинсах і черевиках.

Після того, як знімки знаменитостей, одягнені в усе чорне, потрапили у ЗМІ, таблоїди знову заговорили на притихлу, було, тему стосунків актриси та музиканта. Вперше їх помітили в цьому ж ресторані 30 червня, а 10 липня Джолі та The Weeknd були сфотографовані разом на приватному концерті в Лос-Анджелесі.

[ + – ] Анджеліна Джолі та The Weeknd на концерті Мустафи в Лос-Анджелесі

Зараз обидві знаменитості вільні, і ніщо не заважає їм зав'язати стосунки. Однак ні Тесфає, ні Джолі ніяк не коментують чутки, які поширилися в пресі.

Актриса у 2016 році подала на розлучення зі своїм третім чоловіком Бредом Піттом, із яким потім кілька років судилася за опіку над шістьма дітьми, а The Weeknd же встиг позустрічатися з Селеною Гомес і Белою Гадід, однак жодні з цих стосунків не закінчилися шлюбом.