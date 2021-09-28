Анджелина Джоли подогрела слухи о романе с певцом, младше ее на 15 лет

В ресторан Giorgio Baldi в Санта-Монике знаменитости прибыли по отдельности, но через 2,5 часа покинули его вместе.

46-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли была замечена во время ужина в одном из ресторанов Лос-Анджелеса в компании 31-летнего канадского певца The Weeknd, сообщает Daily Mail.

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Многодетная мать и музыкант провели 2,5 часа в частной части популярного среди звезд итальянского семейного ресторана Giorgio Baldi в Санта-Монике, прибыв туда по отдельности, но покинув его вместе и уехав на черном внедорожнике певца в его особняк в Бел-Эйр стоимостью $70 млн. Этой недвижимостью он обзавелся совсем недавно.

Для похода в ресторан Энджи нарядилась в черный двубортный тренч, туфли-лодочки в тон и дополнила образ сумочкой Yves Saint Laurent.

Абель Тесфайе (настоящее имя артиста) был в черной куртке, узких джинсах и ботинках.

После того, как снимки знаменитостей, одетые во все черное, попали в СМИ, таблоиды снова заговорили на притихшую, было, тему отношений актрисы и музыканта. Впервые их заметили в этом же ресторане 30 июня, а 10 июля Джоли и The Weeknd были сфотографированы вместе на частном концерте в Лос-Анджелесе.

[ + – ] Анджелина Джоли и The Weeknd на концерте Мустафы в Лос-Анджелесе

Сейчас обе знаменитости свободны, и ничто не мешает им завязать отношения. Однако ни Тесфайе, ни Джоли никак не комментируют распространившиеся в прессе слухи.

Актриса в 2016 году подала на развод со своим третьим мужем Брэдом Питтом, с которым потом несколько лет судилась за опеку над шестью детьми, а The Weeknd же успел повстречаться с Селеной Гомес и Беллой Хадид, однако ни одни из этих отношений не закончились браком.