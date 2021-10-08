Елена Зеленская провела экскурсию по Киеву для первой леди Германии

Это была первая неформальная встреча первой леди Украины и Эльке Бюденбендер и Елена выбрала для нее модный наряд в трендах сезона осень 2021

Днем ранее состоялась первая неформальная встреча Елены Зеленской и первой леди Германии. Супруга Владимира Зеленского провела Эльке Бюденбендер небольшую экскурсию по Киеву и, в частности по Софиевскому собору. Фото со встречи появились в официальном Instagram Елены Зеленской.

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Супруга нового президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера не смогла прилететь в Киев на саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", который проходил в августе этого года в Софийском соборе. Эльке Бюденбендер присутствовала онлайн. Но вместе с Еленой она все-таки смогла осмотреть самую знаменитую церковь Украины.

[ + – ] Эльке Бюденбендер и Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

[ + – ] Елена Зеленская в Софии Киевской Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Места часто объединяют людей. И София, бесспорно, такое место. Этой встречей я хочу начать серию двусторонних мероприятий с первыми леди, которые станут своеобразным продолжением работы саммита", — отметила Елена Зеленская.

И упомянула, что с первой леди Германии они договорились о еще одном интересном событии, подробности которого пока Зеленская не раскрывает. "Что это будет, узнаете совсем скоро. Следите за новостями!", — написала первая леди Украины.

[ + – ] Эльке Бюденбендер в Софии Киевской Фото: instagram.com/olenazelenska_official

[ + – ] Эльке Бюденбендер и Елена Зеленская на экскурсии в Софии Киевской Фото: instagram.com/olenazelenska_official

После экскурсии жены президентов провели рабочую встречу. Они обсудили сотрудничество в рамках платформы "мягкой силы".

Для встречи Елена Зеленская выбрала оригинальный костюм самого модного в этом сезоне цвета: карамельного. Юбку в складку и жакет с V-образным вырезом и вышивкой на рукавах она дополнила черным поясом, удобными лоферами и черной водолазкой. Из украшений на ней были только лаконичные золотые серьги.

Напомним, ранее Елена Зеленская, Тина Кароль и многие другие посетили открытие арт-объекта известной сербской художницы Марины Абрамович.