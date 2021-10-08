Олена Зеленська провела екскурсію по Києву для першої леді Німеччини

Це була перша неформальна зустріч першої леді України й Ельке Бюденбендер, і Олена вибрала для неї модне вбрання в трендах сезону осінь 2021

Днем раніше відбулася перша неформальна зустріч Олени Зеленської та першої леді Німеччини. Дружина Володимира Зеленського провела Ельке Бюденбендер невелику екскурсію по Києву і зокрема по Софіївського собору. Фото із зустрічі з'явилися в офіційному Instagram Олени Зеленської.

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Дружина нового президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра не змогла прилетіти до Києва на саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила в новій реальності", який відбувся в серпні цього року в Софійському соборі. Ельке Бюденбендер була присутня онлайн. Але разом із Оленою вона все-таки змогла оглянути найвідомішу церкву України.

[ + – ] Ельке Бюденбендер і Олена Зеленська Фото: instagram.com/olenazelenska_official

[ + – ] Олена Зеленська в Софії Київській Фото: instagram.com/olenazelenska_official

"Місця часто об'єднують людей. І Софія, безперечно, таке місце. Цією зустріччю я хочу розпочати серію двосторонніх заходів із першими леді, які стануть своєрідним продовженням роботи саміту", — зазначила Олена Зеленська.

І згадала, що з першою леді Німеччини вони домовилися про ще одну цікаву подію, подробиці якої поки Зеленська не розкриває. "Що це буде, дізнаєтеся зовсім скоро. Стежте за новинами!" — написала перша леді України.

[ + – ] Ельке Бюденбендер у Софії Київській Фото: instagram.com/olenazelenska_official

[ + – ] Ельке Бюденбендер і Олена Зеленська на екскурсії в Софії Київській Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Після екскурсії дружини президентів провели робочу зустріч. Вони обговорили співпрацю в межах платформи "м'якої сили".

Для зустрічі Олена Зеленська вибрала оригінальний костюм наймоднішого в цьому сезоні кольору: карамельного. Спідницю в складку та жакет із V-подібним вирізом і вишивкою на рукавах вона доповнила чорним поясом, зручними лоферами та чорною водолазкою. Із прикрас на ній були тільки лаконічні золоті сережки.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська, Тіна Кароль та багато інших відвідали відкриття артоб'єкту відомої сербської художниці Марини Абрамович.