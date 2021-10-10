"Потап и Настя" дубль два. Дуэт возродится в обновленном формате и с новыми участниками

По словам рэпера, новые участники дуэта будут гораздо старше, чем он и Настя.

Украинский продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) сообщил, что зрители снова скоро услышат дуэт "Потап и Каменских", вот только участники в нем будут другие. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях".

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"Будут петь Потап и Настя. Только не джуниоры, а старшее поколение", – заинтриговал артист. Оказалось, что он говорил о своем отце Андрее Потапенко и маме Насти Каменских Лидии, своей теще.

"Отец пишет песни. Он играет на всех музыкальных инструментах, и недавно он написал три песни. Мы сделали аранжировку. Они решили записывать, мой отец, Лида Каменских, и я думаю, они кого-то еще привлекут, классные песни", – поделился артист.

Он также добавил, что на подходе – написанная им новая песня для дуэта Аллы Кудлай и Лидии Каменских, ранее уже записавших шлягер о подружках.

[ + – ] Потап сообщил, что состав дуэта обновится Фото: Скриншот

Дуэт "Потап и Настя" гремел с 2006 по 2017 год и был очень популярен не только в Украине. Четыре года назад участники коллектива сообщили о том, что начинают сольные карьеры. Сейчас Настя Каменских успешно выступает под сценическим именем NK. Мама певицы Лидия Каменских в свое время пела в составе Национального академического народного хора имени Григория Веревки, а отец Потапа – бывший военный.

Напомним, в мае 2019 года Настя Каменских вышла замуж за Потапа. В январе 2021 года отец Насти Каменских умер на 83-м году жизни. Об утрате певица сообщила в соцсети.