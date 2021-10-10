Потап повідомив про відродження оновленого дуету з Каменських і назвав імена нових учасників

За словами репера, нові учасники дуету будуть набагато старшими, ніж він і Настя.

Український продюсер і співак Потап (Олексій Потапенко) повідомив, що глядачі знову скоро почують дует "Потап і Каменських", ось тільки учасники в ньому будуть інші. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

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"Будуть співати Потап і Настя. Тільки не джуніори, а старше покоління", – заінтригував артист. Виявилося, що він говорив про свого батька Андрія Потапенка і маму Насті Каменських Лідію, свою тещу.

"Батько пише пісні. Він грає на всіх музичних інструментах, і недавно він написав три пісні. Ми зробили аранжування. Вони вирішили записувати, мій батько, Ліда Каменських, і я думаю, вони когось ще залучать, класні пісні", – поділився артист.

Він також додав, що на підході – написана ним нова пісня для дуету Алли Кудлай та Лідії Каменських,котрі раніше вже записали шлягер про подружок.

[ + – ] Потап повідомив, що склад дуету оновиться Фото: Скриншот

Дует "Потап і Настя" гримів з 2006 по 2017 рік і був дуже популярний не тільки в Україні. Чотири роки тому учасники колективу повідомили про те, що починають сольні кар'єри. Зараз Настя Каменських успішно виступає під сценічним ім'ям NK. Мама співачки Лідія Каменських свого часу співала в складі Національного академічного народного хору імені Григорія Верьовки, а батько Потапа – колишній військовий.

Нагадаємо, в травні 2019 року Настя Каменських вийшла заміж за Потапа. У січні 2021 року батько Насті Каменських помер на 83-му році життя. Про втрату співачка повідомила в соцмережі.