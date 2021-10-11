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Принцесса Беатрис впервые появилась на публике после рождения дочери

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Принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци
Фото: Getty Images | Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци

Счастливые родители Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис прогулялись с трехнедельной дочерью Сиенной в парке

33-летняя принцесса Беатрис, которая три недели назад родила первенца: дочь Сиенну Элизабет, впервые появилась на публике. Это не было торжественное мероприятие: принцесса с мужем Эдоардо просто вышли на прогулку в парк. Об этом пишет Daily Mail.

Их сопровождали сразу две няни. Беатрис особо не задумывалась над нарядом и прической, выбрав для прогулки в парке простое стеганое пальто и штаны от спортивного костюма. Эдоардо Мапелли-Моцци появился в синем свитере и джинсах в тон.

Принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци, сиенна элизабет мапелли моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци гуляют с дочерью в парке
Фото: Daily Mail

Ранее в интервью, мать принцессы, 61-летняя герцогиня Йоркская говорила, что обе ее дочери: принцесса Евгения и принцесса Беатрис "феноменальные матери".

"Мои дети — феноменальные матери. Они были прекрасными детьми, а теперь они феноменальные матери. А за год у меня появились выдающиеся внуки", — призналась Сара "Ферги" Фергюсон. Она сообщила, что семимесячный Август, первенец принцессы Евгении, уже начал ей улыбаться и, похоже, "находит свою бабушку очень забавной".

Принцесса Беатрис, Эдоардо Мапелли Моцци, сиенна элизабет мапелли моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци гуляют с дочерью в парке
Фото: Daily Mail

Напомним, Беатрис занимает девятое место в очереди на британский престол. И она стала первой принцессой, которая вышла замуж за мужчину у которого уже есть ребенок. Эдоардо Мапелли-Моцци встречался с дизайнером Дарой Хуанг. Теперь они воспитывают общего сына Кристофера "Вулфи" Вольфа.

Беатрис признавалась, что ей нравится быть мачехой. 15-летнего Вулфи она называет своим "бонусным сыном".

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как члены британской королевской семьи называют своих детей и что значат их имена. Так, дочь Беатрис получила имена в честь итальянского города и своей прабабушки королевы.