Принцесса Беатрис впервые появилась на публике после рождения дочери

Счастливые родители Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис прогулялись с трехнедельной дочерью Сиенной в парке

33-летняя принцесса Беатрис, которая три недели назад родила первенца: дочь Сиенну Элизабет, впервые появилась на публике. Это не было торжественное мероприятие: принцесса с мужем Эдоардо просто вышли на прогулку в парк. Об этом пишет Daily Mail.

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Их сопровождали сразу две няни. Беатрис особо не задумывалась над нарядом и прической, выбрав для прогулки в парке простое стеганое пальто и штаны от спортивного костюма. Эдоардо Мапелли-Моцци появился в синем свитере и джинсах в тон.

[ + – ] Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци гуляют с дочерью в парке Фото: Daily Mail

Ранее в интервью, мать принцессы, 61-летняя герцогиня Йоркская говорила, что обе ее дочери: принцесса Евгения и принцесса Беатрис "феноменальные матери".

"Мои дети — феноменальные матери. Они были прекрасными детьми, а теперь они феноменальные матери. А за год у меня появились выдающиеся внуки", — призналась Сара "Ферги" Фергюсон. Она сообщила, что семимесячный Август, первенец принцессы Евгении, уже начал ей улыбаться и, похоже, "находит свою бабушку очень забавной".

[ + – ] Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци гуляют с дочерью в парке Фото: Daily Mail

Напомним, Беатрис занимает девятое место в очереди на британский престол. И она стала первой принцессой, которая вышла замуж за мужчину у которого уже есть ребенок. Эдоардо Мапелли-Моцци встречался с дизайнером Дарой Хуанг. Теперь они воспитывают общего сына Кристофера "Вулфи" Вольфа.

Беатрис признавалась, что ей нравится быть мачехой. 15-летнего Вулфи она называет своим "бонусным сыном".

Напомним, ранее Фокус рассказывал, как члены британской королевской семьи называют своих детей и что значат их имена. Так, дочь Беатрис получила имена в честь итальянского города и своей прабабушки королевы.