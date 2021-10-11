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Принцеса Беатріс уперше з'явилася на публіці після народження дочки

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Принцеса Беатрис, Едоардо мапелло Моцці
Фото: Getty Images | Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці

Щасливі батьки Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс прогулялися з тритижневою дочкою Сієнною в парку.

33-річна принцеса Беатріс, яка три тижні тому народила первістка: дочка Сієнну Елізабет, уперше з'явилася на публіці. Це не був урочистий захід: принцеса з чоловіком Едоардо просто вийшли на прогулянку в парк. Про це пише Daily Mail.

Їх супроводжували відразу дві няні. Беатріс особливо не замислювалася над вбранням і зачіскою, обравши для прогулянки в парку просте стьобане пальто і штани від спортивного костюма. Едоардо Мапеллі-Моцці з'явився в синьому светрі та джинсах у тон.

Принцеса Беатрис, Едоардо мапелло Моцці, Сієнна Елізабет мапелло Моцці
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці гуляють з дочкою в парку
Фото: Daily Mail

Раніше в інтерв'ю, мати принцеси, 61-річна герцогиня Йоркська говорила, що обидві її дочки: принцеса Євгенія та принцеса Беатріс "феноменальні матері".

"Мої діти — феноменальні матері. Вони були прекрасними дітьми, а тепер вони феноменальні матері. А за рік у мене з'явилися видатні онуки", — зізналася Сара "Фергі" Фергюсон. Вона повідомила, що семимісячний Август, первісток принцеси Євгенії, вже почав їй посміхатися і, схоже, "вважає свою бабусю дуже кумедною".

Принцеса Беатрис, Едоардо мапелло Моцці, Сієнна Елізабет мапелло Моцці
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці гуляють з дочкою в парку
Фото: Daily Mail

Нагадаємо, Беатріс посідає дев'яте місце в черзі на британський престол. І вона стала першою принцесою, яка вийшла заміж за чоловіка у якого вже є дитина. Едоардо Мапеллі-Моцці зустрічався з дизайнеркою Дарою Хуанг. Тепер вони виховують спільного сина Крістофера "Вулф" Вольфа.

Беатріс зізнавалася, що їй подобається бути мачухою. 15-річного Вулфа вона називає своїм "бонусним сином".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як члени британської королівської сім'ї називають своїх дітей і що означають їхні імена. Так, дочка Беатріс отримала імена на честь італійського міста і своєї прабабусі королеви.