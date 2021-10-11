Принцеса Беатріс уперше з'явилася на публіці після народження дочки

Щасливі батьки Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс прогулялися з тритижневою дочкою Сієнною в парку.

33-річна принцеса Беатріс, яка три тижні тому народила первістка: дочка Сієнну Елізабет, уперше з'явилася на публіці. Це не був урочистий захід: принцеса з чоловіком Едоардо просто вийшли на прогулянку в парк. Про це пише Daily Mail.

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Їх супроводжували відразу дві няні. Беатріс особливо не замислювалася над вбранням і зачіскою, обравши для прогулянки в парку просте стьобане пальто і штани від спортивного костюма. Едоардо Мапеллі-Моцці з'явився в синьому светрі та джинсах у тон.

[ + – ] Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці гуляють з дочкою в парку Фото: Daily Mail

Раніше в інтерв'ю, мати принцеси, 61-річна герцогиня Йоркська говорила, що обидві її дочки: принцеса Євгенія та принцеса Беатріс "феноменальні матері".

"Мої діти — феноменальні матері. Вони були прекрасними дітьми, а тепер вони феноменальні матері. А за рік у мене з'явилися видатні онуки", — зізналася Сара "Фергі" Фергюсон. Вона повідомила, що семимісячний Август, первісток принцеси Євгенії, вже почав їй посміхатися і, схоже, "вважає свою бабусю дуже кумедною".

[ + – ] Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці гуляють з дочкою в парку Фото: Daily Mail

Нагадаємо, Беатріс посідає дев'яте місце в черзі на британський престол. І вона стала першою принцесою, яка вийшла заміж за чоловіка у якого вже є дитина. Едоардо Мапеллі-Моцці зустрічався з дизайнеркою Дарою Хуанг. Тепер вони виховують спільного сина Крістофера "Вулф" Вольфа.

Беатріс зізнавалася, що їй подобається бути мачухою. 15-річного Вулфа вона називає своїм "бонусним сином".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як члени британської королівської сім'ї називають своїх дітей і що означають їхні імена. Так, дочка Беатріс отримала імена на честь італійського міста і своєї прабабусі королеви.