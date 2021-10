Леди Гага похвасталась шарфом из 100-долларовых купюр (фото)

Леди Гага вылетела из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, где даст джазовый концерт.

Американская певица и актриса Леди Гага удивила поклонников необычным аксессуаром на новом снимке в Instagram. 35-летняя знаменитость поделилась фотографией, на которой на борту частного самолета позирует в белом платье в горошек от польского бренда Magda Butrym за полторы тысячи долларов и в шарфе, сделанном из фальшивых 100-долларовых купюр.

Наряд певица дополнила аксессуарами в типично гламурном стиле – ярко-розовой сумкой Hermes и большимии солнцезащитными очками в форме "кошачий глаз". Белые волосы звезды были завиты в локоны в стиле Мэрилин Монро.

Знаменитость садилась на рейс в Лас-Вегас, чтобы вернуться в свою концертную резиденцию в Park Theatre MGM почти после двух лет отсутствия там.

"Назад в Вегас, детка!", – подписала она снимок.

Оскароносная звезда собирается заработать более миллиона долларов за ночь, дав джазовый концерт 14 октября. На сцену она выйдет в дизайнерских платьях, сшитых на заказ, общая стоимость которых – $9,5 млн.

Впереди у Леди Гаги – несколько загруженных месяцев, а также продвижение альбома, написанного в дуэте с Тони Беннеттом.

The Mirror сообщает, что концерты Гаги откроются записанным посланием 95-летнего Беннета, а сет звезды будет наполнен джазовыми исполнениями ее самых известных хитов, включая Poker Face, Bad Romance и Born This Way.

Уже в скором времени на экраны выйдет новый фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи", в котором Леди Гага сыграла одну из главных ролей. Во время съемок она щеголяла в элегантных и дорогих туалетах, но после их завершения вернулась к своему стилю и гигантским платформам.