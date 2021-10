Леді Гага похвалилася шарфом із 100-доларових купюр (фото)

Леді Гага вилетіла з Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, де дасть джазовий концерт.

Американська співачка й актриса Леді Гага здивувала шанувальників незвичайним аксесуаром на новому знімку в Instagram. 35-річна знаменитість поділилася фотографією, на якій на борту приватного літака позує в білій сукні в горошок від польського бренду Magda Butrym за півтори тисячі доларів і в шарфі, зробленому з фальшивих 100-доларових купюр.

Наряд співачка доповнила аксесуарами в типово гламурному стилі — яскраво-рожевою сумкою Hermes і великими сонцезахисними окулярами у формі "котяче око". Біле волосся зірки були скручене в локони в стилі Мерилін Монро.

Знаменитість сідала на рейс в Лас-Вегас, щоб повернутися у свою концертну резиденцію в Park Theatre MGM майже після двох років відсутності там.

"Назад у Вегас, крихітко!" — підписала вона знімок.

[ + – ] Леді Гага на приватному літаку вилетіла в Лас-Вегас

Оскароносна зірка збирається заробити більше мільйона доларів за ніч, давши джазовий концерт 14 жовтня. На сцену вона вийде в дизайнерських сукнях, пошитих на замовлення, загальна вартість яких — $9,5 млн.

Попереду в Леді Гаги — кілька завантажених місяців, а також просування альбому, написаного в дуеті з Тоні Беннеттом.

[ + – ] Леді Гага й Тоні Беннет

The Mirror повідомляє, що концерти Гаги відкриються записаним посланням 95-річного Беннета, а сет зірки буде наповнений джазовими виконаннями її найвідоміших хітів, включаючи Poker Face, Bad Romance і Born This Way.

Уже незабаром на екрани вийде новий фільм Рідлі Скотта "Будинок Гуччі", у якому Леді Гага зіграла одну з головних ролей. Під час зйомок вона хизувалася в елегантних і дорогих туалетах, але після їх завершення повернулася до свого стилю та гігантських платформ.