Модные эксперты показали самое популярное платье на Хэллоуин

После того, как Криста Аллен сняла видео, где наряжается в этот платье, его популярность выросла в разы, а в этом месяце поисковые запросы по теме "Из 13 в 30 платье" снова пошли вверх.

Чем ближе Хэллоуин, тем шире и разнообразнее ассортимент костюмов, которые предлагаются поклонникам этого праздника. Одним из самых популярных нарядов для этого вечера может стать платье Дженны Ринк, героини фильма "Из 13 в 30", пишет Vogue.

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За последний год платье в радужную полоску обрело небывалую популярность. Все началось с актрисы Кристы Бриттани Аллен, сыгравшей 13-летнюю Дженну в фильме. Сейчас она воссоздает сцены из ленты в видероликах для TikTok, которые часто становятся вирусными. Аллен точно подбирает костюмы, напоминая зрителю, почему они были так одержимы Дженной в фильме 2004 года.

Ринк в начале фильма – подросток, чья вечеринка по случаю 13-летия обернулась полным провалом. Единственное желание Дженны – не появляться на людях до тех пор, пока она не станет взрослой, успешной и сексуальной. Ее желание исполняется: еще вечером подросток утром просыпается 30-летним редактором глянцевого модного издания Poise, и ее жизнь – предел мечтаний любой девушки.

Подросток в теле 30-летнего Ринк с наивностью и азартом руководит своей новой жизнью, о чем свидетельствует одна сцена, где она наряжается для большой вечеринки в своем журнале. Вместо обтягивающего изумрудно-зеленого корсетного платья она выбирает мини-платье Versace в радужную полоску, дополнив образ ожерельем-бабочкой, босоножками и розовым блеском для губ.

[ + – ] Сцена из фильма, в котором Дженнифер Гарнер в образе Дженны Ринк пляшет в том самом платье

Платье, фигурирующее в картине, было показано модным домом Versace в коллекции весна-лето 2003, только в другой цветовой гамме.

Конкретный поисковый запрос "Из 13 в 30 платье" неуклонно рос в течение последнего года, с начала ноября 2020-го, и резко увеличился в июле 2021 года, а затем снова в этом месяце. Хотя Аллен воссоздала и другие сцены из фильма, на прошлый Хэллоуин она оделась, как Ринк, в это платье Versace и перезаписала всю сцену макияжа для своего TikTok, вплоть до неуклюже наложенных накладных ресниц. Запись посмотрели свыше 4 млн человек, и многие из пользователей решили повторить образ в этот Хэллоуинн.

[ + – ] Криста Аллен в платье из фильма "Из 13 в 30" Фото: Скриншот

Розничные продавцы уже заметили популярность платья и сделали свои менее дорогие и менее точные версии. В июле предприимчивый тиктокер нашел на Amazon вариант платья за 13 долларов. Интернет-магазин Cider также выпустил скорректированную версию платья, идентичную платью Amazon, в июне за 18 долларов.

"Многие из наших изделий идеально подходят для Хэллоуина, так как при их создании мы учитывали все социальные события и рекомендации. Что касается платья "Из 13 в 30", то нам нравится, что его можно носить как на Хэллоуин, так и как и просто праздничный наряд", – отметил соучредитель и главный специалист по моде в Cider.

Напомним, костюмы из сериала "Игра в кальмара" и черный ансамбль Ким Кардашьян стали хитами продаж перед Хэллоуином.