Модні експерти показали найпопулярніше плаття на Геловін

Після того, як Кріста Аллен зняла відео, де вбирається в це плаття, його популярність зросла в рази, а в цьому місяці пошукові запити на тему "З 13 в 30 плаття" знову пішли вгору.

Чим ближче Геловін, тим ширше і різноманітніше асортимент костюмів, які пропонуються шанувальникам цього свята. Одним з найпопулярніших нарядів для цього вечора може стати сукня Дженни Рінк, героїні фільму "З 13 в 30", пише Vogue.

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За останній рік плаття в райдужну смужку знайшло небувалу популярність. Усе почалося з актриси Крісти Бріттані Аллен, яка зіграла 13-річну Дженну у фільмі. Зараз вона відтворює сцени зі стрічки у відеороликах для TikTok, які часто стають вірусними. Аллен точно підбирає костюми, нагадуючи глядачеві, чому вони були так одержимі Дженною у фільмі 2004 року.

Рінк на початку фільму — підліток, чия вечірка з нагоди 13-річчя обернулася повним провалом. Єдине бажання Дженни — не з'являтися на людях до тих пір, поки вона не стане дорослою, успішною і сексуальною. Її бажання виповнюється: ще ввечері підліток вранці прокидається 30-річною редакторкою глянцевого модного видання Poise, і її життя — межа мріянь будь-якої дівчини.

Підліток у тілі 30-річного Рінк з наївністю та азартом керує своїм новим життям, про що свідчить одна сцена, де вона вбирається для великої вечірки у своєму журналі. Замість приталеної смарагдово-зеленої корсетної сукні вона вибирає міні-плаття Versace в райдужну смужку, доповнивши образ намистом-метеликом, босоніжками і рожевим блиском для губ.

[ + – ] Сцена з фільму, у якому Дженніфер Гарнер в образі Дженни Рінк танцює в тому самому платті

Плаття, яке фігурує в картині, було показано модним будинком Versace в колекції весна-літо 2003, тільки в іншій кольоровій гамі.

Конкретний запит "З 13 в 30 плаття" неухильно зростав протягом останнього року, з початку листопада 2020-го, і різко збільшився в липні 2021 року, а потім знову в цьому місяці. Хоча Аллен відтворила й інші сцени з фільму, на минулий Геловін вона одяглася, як Рінк, у це плаття Versace і перезаписала всю сцену макіяжу для свого TikTok, аж до незграбно накладених вій. Запис подивилися понад 4 млн осіб, і багато хто з користувачів вирішив повторити образ у цей Геловін.

[ + – ] Кріста Аллен у платті з фільму "З 13 в 30" Фото: Скриншот

Роздрібні продавці вже помітили популярність сукні і зробили свої менш дорогі і менш точні версії. У липні підприємливий тіктокер знайшов на Amazon варіант сукні за 13 доларів. Інтернет-магазин Cider також випустив скориговану версію сукні, ідентичну до сукні Amazon, у червні за 18 доларів.

"Багато з наших виробів ідеально підходять для Геловіну, адже при їхньому створенні ми враховували всі соціальні події та рекомендації. Що стосується сукні "З 13 в 30", то нам подобається, що його можна носити як на Геловін, так і як просто святкове вбрання", — зазначив співзасновник та головний спеціаліст з моди в Cider.

Нагадаємо, костюми із серіалу "Гра в кальмара" і чорний ансамбль Кім Кардаш'ян стали хітами продажів перед Геловіном.