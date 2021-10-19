Снимите это немедленно! Топ-6 антитрендов сезона осень 2021

В этом сезоне ряд популярных в прошлом вещей оказался на задворках трендов.

Каждый новый сезон – это повод не только дополнить свой гардероб модными и актуальными вещами, но и время избавиться от того, что уже не популярно. Какие вещи лучше задвинуть подальше, памятуя, что мода циклична, или вовсе отдать на благотворительность, разбирался Фокус.

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Джинсы-скинни и джинсы с дырками

Несмотря на то, что эти джинсы по-прежнему присутствуют в гардеробе большинства украинок, в этом сезоне они не на пике моды. Сейчас в тренде широкие джинсы, джинсы в стиле пэчворк и многослойные модели, в которых комбинируются несколько разных материалов.

[ + – ] Пришло время сменить скинни на более широкие

Короткие дутые куртки

Еще один пережиток прошлых сезонов – короткие дутые куртки. Они удобные, и ими заполнены масс-маркеты. Однако дизайнеры в своих коллекциях предлагают обратить внимание на стильные бомберы, укороченные оверсайз-дубленки и куртки-авиаторы.

[ + – ] На смену коротким дутым курткам приходят короткие оверсайз дубленки

Спортивные костюмы "худи+джоггеры"

Если еще в прошлом сезоне такой костюм считался едва ли не обязательным атрибутом в гардеробе и был незаменимым не только для прогулок в парке или похода по делам, то в этом сезоне свои правила диктует элегантность. Поэтому даже при выборе такого универсального ансамбля лучше купить трикотажный костюм, состоящий из широких штанов и удлиненного свитера.

[ + – ] Вместо спортивного костюма из худи и джоггеров обратите внимание на стильный трикотаж

Объемные худи

Худи оверсайз лучше пока отложить подальше, поскольку сезон осень 2021 диктует моду на многослойность и на приталенные вещи с объемными рукавами.

[ + – ] Худи оверсайз стоит заменить на облегающий свитер с объемными рукавами

Пиджаки с острыми плечами

Пиджаки с острыми плечами, как у героинь сериала "Династия", были популярными относительно недолго, и сейчас стилисты не советуют пополнять такой вещью свой гардероб, поскольку она выходит из моды. Теперь на пике популярности оверсайз пиджаки и жакеты мужского кроя.

[ + – ] "Плечистые" пиджаки меняем на пиджаки оверсайз мужского кроя

Ugly Sneackers

Кроссовки, в названии которых уже есть слово "уродливые", тоже следует спрятать, заменив их на классические белые кроссовки, которые подойдут к любому ансамблю и не будут уродовать образ в угоду моде.

[ + – ] Кроссовки Ugly Sneackers и альтернатива на эту осень

Напомним, Виктория Бекхэм показала самое стильное трикотажное платье этой осени.