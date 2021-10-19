Виктория Бекхэм показала самое стильное трикотажное платье сезона

Жена футболиста Дэвида Бекхэма уже не раз задавала тренды сезона. Не стал исключением и ее последний выход.

47-летняя британская экс-певица, дизайнер и жена футболиста Дэвида Бекхэма знает тол в трендах, и каждое ее появление на публике становится поводом задуматься о том, чтобы пополнить гардероб на осень 2021 стильными вещами.

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Если ранее Вики демонстрировала сумку и джинсы, которые очень популярны в этом сезоне, то теперь очередь дошла до платьев. Совсем недавно папарацци застукали миссис Бэкхем в облегающем коралловом трикотажном платье-миди с одним рукавом и вторым открытым плечом, а также разрезом сзади. Образ она дополнила замшевыми туфлями-лодочками в тон, солнцезащитными очками, а также сумкой Bottega Veneta с массивной золотой цепью.

[ + – ] Виктория Бекхэм в платье из новой коллекции своего бренда

Как следует из подписи в Instagram Виктории, этот наряд – из ее новой коллекции, которая пока что не поступила в продажу. Дизайнер часто "выгуливает" вещи бренда раньше, чем они будут представлены в бутиках, чтобы подогреть интерес клиентов.

"Я одержима одеждой из моей новой линии Victoria Beckham Body!", – написала она.

Это платье отлично подойдет и для более холодной погоды, поскольку его можно дополнить ботильонами или сапогами, а сверху накинуть стильный тренч, пальто или пуховик.

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