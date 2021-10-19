Вікторія Бекхем показала найстильніше трикотажне плаття сезону

Дружина футболіста Девіда Бекхема вже не раз задавала тренди сезону. Не став винятком і її останній вихід.

47-річна британська ексспівачка, дизайнерка і дружина футболіста Девіда Бекхема розуміється в трендах, і кожна її поява на публіці стає приводом замислитися над тим, щоб поповнити гардероб на осінь 2021 стильними речами.

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Якщо раніше Вікі демонструвала сумку і джинси, які дуже популярні в цьому сезоні, то тепер черга дійшла до суконь. Зовсім недавно папараці застукали місіс Бекхем у приталеному кораловому трикотажному платті-міді з одним рукавом і другим відкритим плечем, а також розрізом ззаду. Образ вона доповнила замшевими туфлями-човниками в тон, сонцезахисними окулярами, а також сумкою Bottega Veneta з масивним золотим ланцюгом.

[ + – ] Вікторія Бекхем у сукні з нової колекції свого бренду

Як випливає з підпису в Instagram Вікторії, це вбрання — з її нової колекції, яка поки що не надійшла в продаж. Дизайнерка часто "вигулює" речі бренду раніше, ніж вони будуть представлені в бутиках, щоб підігріти інтерес клієнтів.

"Я одержима одягом з моєї нової лінії Victoria Beckham Body!", — написала вона.

Це плаття відмінно підійде і для більш холодної погоди, оскільки його можна доповнити ботильйони або чобітьми, а зверху накинути стильний тренч, пальто або пуховик.

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