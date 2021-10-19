Зніміть це негайно! Топ-6 антитрендів сезону осінь 2021

У цьому сезоні низка популярних у минулому речей опинилася на задвірках трендів.

Кожен новий сезон — це привід не тільки доповнити свій гардероб модними і актуальними речами, але і час позбутися від того, що вже не популярне. Які речі краще засунути подалі, пам'ятаючи, що мода циклічна, або зовсім віддати на благодійність, розбирався Фокус.

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Джинси-скіні і джинси з дірками

Незважаючи на те, що ці джинси і раніше присутні в гардеробі більшості українок, цього сезону вони не на піку моди. Зараз в тренді широкі джинси, джинси в стилі печворк і багатошарові моделі, в яких комбінуються кілька різних матеріалів.

[ + – ] Настав час змінити скіні на ширші

Короткі дуті куртки

Ще один пережиток минулих сезонів — короткі дуті куртки. Вони зручні, і ними заповнені мас-маркети. Однак дизайнери у своїх колекціях пропонують звернути увагу на стильні бомбери, укорочені оверсайз-дублянки і куртки-авіатори.

[ + – ] На зміну коротким дутим курткам приходять короткі оверсайз дублянки

Спортивні костюми "худі+джогери"

Якщо ще минулого сезону такий костюм вважався мало не обов'язковим атрибутом в гардеробі і був незамінним не тільки для прогулянок у парку або походу у справах, то цього сезону свої правила диктує елегантність. Тому навіть при виборі такого універсального ансамблю краще купити трикотажний костюм, що складається з широких штанів і подовженого светра.

[ + – ] Замість спортивного костюма з худі і джогерів зверніть увагу на стильний трикотаж

Об'ємні худі

Худі оверсайз краще поки відкласти подалі, оскільки сезон осінь 2021 диктує моду на багатошаровість і на приталені речі з об'ємними рукавами.

[ + – ] Худі оверсайз варто замінити на облягаючий светр з об'ємними рукавами

Піджаки з гострими плечима

Піджаки з гострими плечима, як у героїнь серіалу "Династія", були популярними відносно недовго, і зараз стилісти не радять поповнювати такою річчю свій гардероб, оскільки вона виходить з моди. Тепер на піку популярності оверсайз піджаки і жакети чоловічого крою.

[ + – ] "Плечисті" піджаки міняємо на піджаки оверсайз чоловічого крою

Ugly Sneackers

Кросівки, у назві яких вже є слово "потворні", теж варто заховати, замінивши їх на класичні білі кросівки, які підійдуть до будь-якого ансамблю і не спотворюватимуть образ на догоду моді.

[ + – ] Кросівки Ugly Sneackers і альтернатива на цю осінь

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала найстильнішу трикотажну сукню цієї осені.