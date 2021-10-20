Ивлеева и Собчак повторили поцелуй Мадонны и Бритни Спирс (видео)

Сначала Анастасия и Ксения устроили танцевальный баттл, а затем поцеловались на глазах у изумленной публики.

39-летняя журналист, телеведущая и экс-кандидат на пост президента РФ Ксения Собчак снова оказалась в центре внимания СМИ, которые только недавно писали о смертельном ДТП с ее участием. На этот раз причиной обсуждения стало появление Собчак на шоу блогера и ведущей Насти Ивлеевой "Королевские кобры", куда Ксения изначально была приглашена в качестве члена жюри. Ей нужно было дать свою оценку дрэг-квин, которые участвуют в программе и состязаются за звание лучшей.

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После выступления участниц Настя и Ксения устроили на сцене настоящее преставление, которое существенно превзошло все, что происходило до этого.

[ + – ] На шоу "Королевские кобры" Собчак пришла как член жюри

Сначала они посостязались в танцевальном баттле, в котором Ивлеева, показавшая тверк с Собчак на спине, вышла безоговорочной победительницей. Собчак не помог даже шпагат, который она продемонстрировала удивленным зрителям. После этого она пошутила, что "пожилые женщины так танцуют от отчаяния", а Ивлеева похвалила Ксению за выступление и добавила, что для пущего хайпа им осталось "только пососаться".

Собчак сразу же отреагировала на эти слова и уже через пару секунд страстно целовалась с Ивлеевой. Как отмечают журналисты, для Ксении подобный поступок – не первый. Когда-то на церемонии вручения премии журнала GQ она так же поцеловалась с Тиной Канделаки.

[ + – ] Поцелуй Ксении Собчак и Насти Ивлеевой

В Сети на поцелуй отреагировали по-разному. Если одни пользователи поняли шутку, то другие обвинили Ивлееву и Собчак в пропаганде ЛГБТ.

Были и те, кто провел параллели с поцелуем Мадонны и Бритни Спирс во время совместного выступления на MTV Video Music Awards 2003, который обсуждал весь мир.

[ + – ] Поцелуй Мадонны и Бритни Спирс на MTV Video Music Awards 2003

Напомним, Ксения Собчак попала в ДТП по дороге в аэропорт в Сочи вечером 9 октября. Автомобиль, пассажиркой которого она была, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. 35-летняя пассажирка последней скончалась на месте. Телеведущая прокомментировала аварию, заявив, что готова помочь пострадавшим.