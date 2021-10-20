Івлєєва та Собчак повторили поцілунок Мадонни й Брітні Спірс (відео)

Спочатку Анастасія та Ксенія влаштували танцювальний батл, а потім поцілувалися на очах у здивованої публіки.

39-річна журналістка, телеведуча й екскандидатка на пост президента РФ Ксенія Собчак знову опинилася в центрі уваги ЗМІ, які тільки недавно писали про смертельне ДТП з її участю. На цей раз причиною обговорення стала поява Собчак на шоу блогерки та ведучої Насті Івлєєвої "Королівські кобри", куди Ксенія спочатку була запрошена в ролі члена журі. Їй потрібно було дати свою оцінку драг-квін, які беруть участь у програмі та змагаються за звання кращої.

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Після виступу учасниць Настя та Ксенія влаштували на сцені справжню виставу, яка істотно перевершила всі, що відбувалися до цього.

[ + – ] На шоу "Королівські кобри" Собчак прийшла як член журі

Спочатку вони позмагатися в танцювальному батлі, у якому Івлєєва, яка показала тверк із Собчак на спині, вийшла беззаперечною переможницею. Собчак не допоміг навіть шпагат, який вона продемонструвала здивованим глядачам. Після цього вона пожартувала, що "жінки похилого віку так танцюють від відчаю", а Івлєєва похвалила Ксенію за виступ і додала, що для більшого хайпу їм залишилося "лише полизатися".

Собчак відразу ж відреагувала на ці слова і вже через пару секунд пристрасно цілувалася з Івлєєвою. Як відзначають журналісти, для Ксенії подібний вчинок — не перший. Колись на церемонії вручення премії журналу GQ вона так само поцілувалася з Тіною Канделакі.

[ + – ] Поцілунок Ксенії Собчак і Насті Івлєєвої

У мережі на поцілунок відреагували по-різному. Якщо одні користувачі зрозуміли жарт, то інші звинуватили Івлєєву та Собчак в пропаганді ЛГБТ.

Були й ті, хто провів паралелі з поцілунком Мадонни та Брітні Спірс під час спільного виступу на MTV Video Music Awards 2003, що обговорював весь світ.

[ + – ] Поцілунок Мадонни і Брітні Спірс на MTV Video Music Awards 2003

Нагадаємо, Ксенія Собчак потрапила в ДТП дорогою в аеропорт у Сочі увечері 9 жовтня. Автомобіль, пасажиркою якого вона була, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншою машиною. 35-річна пасажирка останньої померла на місці. Телеведуча прокоментувала аварію, заявивши, що готова допомогти постраждалим.