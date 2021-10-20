Елизавета II ищет уборщицу в Букингемский дворец: озвучен размер зарплаты

Букингемский дворец является резиденцией британских монархов уже не одно столетие, поэтому чистота и порядок в нем должны отвечать высоким королевским стандартам.

Букингемский дворец ищет "менеджера по чистоте покоев", который будет убирать королевские комнаты, обещая зарплату от 11 300 до 22 600 фунтов стерлингов (409 – 819 тысяч гривен) в год за 20-40-часовую рабочую неделю, сообщает The Sun.

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Согласно описанию вакансии, опыт уборки от соискателя не требуется, но он должен выполнять свою работу "в соответствии с высочайшими стандартами". Те, кто пройдет отбор, будут "убирать и ухаживать за широким спектром интерьеров и предметов, гарантируя, что они будут представлены в лучшем виде". При этом они должны "внимательно разбираться в деталях" и быть "высокоэффективными и активными, с навыками таймменеджмента".

[ + – ] Главная королевская резиденция британского монарха в Лондоне Фото: Скриншот

"Учась у коллег, вы приобретете необходимые профессиональные навыки, всегда стремясь к высочайшим стандартам. А иногда вы также будете поддерживать функции и мероприятия. В среде, где развитие и обучение является обычным делом, вы сможете развивать свои навыки в рамках своей должности. Некоторые предыдущие услуги по уборке или гостеприимству были бы преимуществом, но самое главное – вы внимательно относитесь к деталям и можете рассчитывать на то, что вы добьетесь высочайшего стандарта", – гласит объявление.

[ + – ] В Букингемском дворце 775 комнат, которые надо поддерживать в чистоте

Тем, кто пройдет строгий отбор на вакансию, предстоит немало работы, учитывая размеры Букингемского дворца, который находится в Лондоне. Вместе с другими уборщиками, им придется следить за порядком в 775 комнатах здания, общая площадь которых – 77 тысяч кв.м.

Ранее мы писали о том, что врачи порекомендовали 95-летней королеве не пить спиртное, опасаясь за ее здоровье. В свою очередь монарх заявила, что не считает себя пожилой и отказалась от премии "Старушка года".