Єлизавета II шукає прибиральницю в Букінгемський палац: озвучений розмір зарплати

Букінгемський палац є резиденцією британських монархів уже не одне століття, тому чистота і порядок у ньому повинні відповідати високим королівським стандартам.

Букінгемський палац шукає "менеджера з чистоти покоїв", який прибиратиме королівські кімнати, обіцяючи зарплату від 11 300 до 22 600 фунтів стерлінгів (409 — 819 тисяч гривень) на рік за 20-40-годинний робочий тиждень, повідомляє The Sun.

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Відповідно до опису вакансії, досвід збирання від здобувача не потрібен, але він повинен виконувати свою роботу "у відповідності з найвищими стандартами". Ті, хто пройде відбір, будуть "прибирати і доглядати за широким спектром інтер'єрів і предметів, гарантуючи, що вони будуть представлені в кращому вигляді". При цьому вони повинні "уважно розбиратися в деталях" і бути "високоефективними й активними, з навичками тайм-менеджменту".

[ + – ] Головна королівська резиденція британського монарха в Лондоні Фото: Скриншот

"Навчаючись у колег, ви набудете необхідних професійних навичок, завжди прагнучи до найвищих стандартів. А іноді ви також будете підтримувати функції і заходи. У середовищі, де розвиток і навчання є звичайною справою, ви зможете розвивати свої навички в межах своєї посади. Деякі попередні послуги з прибирання або гостинності були б перевагою, але найголовніше — ви уважно ставитеся до деталей і можете розраховувати на те, що ви досягнете найвищого стандарту", — свідчить оголошення.

[ + – ] У Букінгемському палаці 775 кімнат, які треба підтримувати в чистоті

Тим, хто пройде суворий відбір на вакансію, має бути чимало роботи, враховуючи розміри Букінгемського палацу, який знаходиться в Лондоні. Разом з іншими прибиральниками, їм доведеться стежити за порядком у 775 кімнатах будинку, загальна площа яких — 77 тисяч кв. м.

Раніше ми писали про те, що лікарі порекомендували 95-річній королеві не пити спиртне, побоюючись за її здоров'я. Зі свого боку монарх заявила, що не вважає себе старою і відмовилася від премії "Старенька року".